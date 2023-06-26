Гусеница отлипнет в считанные минуты: чем разделать капусту от вредителей

Капуста – лакомый овощ для разных вредителей, в частности, для гусениц. Они могут испортить урожай через несколько дней.

Звичайно, що можна використовувати у боротьбі з гусеницею ефективна хімія, і все минеться. Але плоди вже не будуть такі корисні. Тому 24 Канал радить вам скористатися народними засобами, які убезпечать капусту від гусениці.

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Як позбутися гусениці на капусті

Найпростішим способом буде збирати гусениці руками . Це підійде тим, хто має невеликі грядки з капустою. Робіть це тільки в рукавичках, тому що з овочів виділяється речовина, яка може спричинити алергію.

Спробуйте обробити капусту таким розчином: 9% столового оцту з водою пропорції 1 склянки на 1 відро води. Додати туди 200 г деревного попелу. Нехай блукає 1-2 дні. Якщо бажаєте, можете додати подрібнене господарське мило. Обробляти цим потрібно 1 раз на тиждень.



Оцет / Фото Agro Ukraine

Капустяними гусеницями люблять ласувати оси - це їжа для їхнього потомства. Щоб вони прилетіли на вашу ділянку, слід обприскати грядки солодкою водою або дати трохи цукрового сиропу.



Оса / Фото "Сильная пасека"

Эффективным методом борьбы с гусеницами является посадка растений, которые будут отпугивать вредителей Речь идет о чесноке, укропе, шалфее, полыни, пижме и мяте. Попробуйте и гусеницы покинут ваш огород навсегда.



Пижмо / Фото "Сам себе агроном"

Репейники имеют ядовитые вещества для гусениц. Измельчите листья этих растений и залейте водой. Он должен бродить не менее недели. Затем все нужно процедить, полить землю под растениями и обработать сами початки.



Репейник / Фото "Пчелосад"

Лушпиння від цибулі має різкий запах, що відлякує шкідників. Слід взяти 250-300 г речовини та 5 літрів окропу. Нехай наполягають кілька днів. Все це розбавляємо ще 5 л води. Закріплюють результат 20 г господарського мила. Обробляти капусту слід 2-3 рази кожні 5 днів.



Лузка цибулі / Фото Prosto Way

Незвичайний, хоча ефективний спосіб - обробка капусти валеріаною . 20 крапель настойки розводимо на 1 літрі холодної води. Обприскувати цим розчином овочі можна відразу після приготування.