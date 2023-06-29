Чем подкормить рассаду перца: действенный рецепт из бабушкиной тетради

Среди многих различных веществ, огородники иногда используют перекись водорода. У него есть определенная польза, но с ним надо быть осторожным.

Такое средство помогает быстро улучшить здоровье рассады. Он укрепляет корневую систему растений. Важно знать, как подкормить перец перекисью водорода.

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Перекись водорода как удобрение для перца

Чтобы подкормить рассаду перца раствором перекиси, разводим 25-35 г жидкости на 1 литр воды. Более универсальный способ – взять 60 г перекиси на 3 литра воды и поливать всю рассаду овощей. Перец нуждается в частом удобрении и обычном поливе.

Во время обработки следует взять 20 граммов жидкости на 10 л воды. Слабые насаждения перца получат новые силы и начнут расти значительно активнее.



Перекись водорода / Фото Tabletki.ua

Когда кормите рассаду перца, такой раствор должен быть теплым и проникать вглубь больше чем на 15 сантиметров. Земля у ямок с рассадой не должна быть слишком мокрой.

больше чем на 15 сантиметров. Земля у ямок с рассадой не должна быть слишком мокрой. Вносить удобрения оптимально, когда нет засушливой погоды. Лучше это делать рано утром или поздно вечером. Так вы избежите возможных ожогов от солнца.

Польза перекиси водорода

Полив перекисью водорода рассады перца имеет свои преимущества:

укрепление надземной части;

дезинфекция прикорневой зоны;

ликвидация патогенной микрофлоры;

улучшение дыхания растения.

Самое последнее – аэрация почвы позволяет корневой системе более эффективно поглощать органические и минеральные удобрения.