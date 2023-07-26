Что добавить в воду для мытья полов, чтобы она была чистой дольше

Пол приходится мыть часто, потому что он быстро загрязняется. Хочется, чтобы она оставалась чистой подольше.

Если нечем помыть пол в доме, не торопитесь в магазин за химией. В каждом доме найдется средство, которое считается самым эффективным для этого дела. О чем идет речь – знает 24 Канал.

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Чем помыть пол дома

Самый простой, но несмотря на то, действенный способ помыть пол – с помощью уксуса. Возьмите 200 г жидкости и разведите в 4 литрах воды. Можете относиться к делу. Пол не только станет свежим, но и избавится от микробов и бактерий.

Один нюанс – будьте осторожны с дозировкой. Если в вашем доме деревянный пол, покрытый воском, лучше давайте меньше уксуса. Лучше всего применять раствор, чтобы мыть пол из гранита и мрамора.



Уксус / Фото Harchi.info

Этот метод совершенно не повредит, если у вас есть виниловая поверхность, ламинат или плитка.

Если есть желание не просто помыть пол, а еще и почувствовать отличный аромат, следует воспользоваться эфирными маслами. Выберите то, что вам нравится, и внесите 20 капель масла на пятилитровое ведро. Можно и меньше, зависит от того, любите ли вы насыщенный запах или нет.

Можно приготовить раствор для мытья полов:

5 литров воды;

10 миллилитров уксуса;

5 капель масла чайного дерева.



Масло чайного дерева / Фото "Фитомаркет"

Это может быть любое масло, которое вам по душе по запаху. Но то, что пол будет блестеть и будет приятно пахнуть – это гарантировано.