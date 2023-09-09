Чем подкормить розы в сентябре, чтобы они пережили зиму

Осенью, когда розы уже отцвели, некоторые садоводы считают, что больше ничего делать не нужно. Это заблуждение.

Даже после цветения, розы следует подкормить. Именно от этого зависит, как они перенесут зиму и потребуется ли им укрытие. Так что расскажем, чем стоит подкормить розы в сентябре-октябре, чтобы повысить их зимостойкость.

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Чем подкормить розы осенью: мощные средства

В сентябре розы нуждаются в минеральном удобрении на основе фосфора и калия, но никак не азота. Некоторые сорта могут развить новые бутоны, поэтому эти вещества не будут лишними. Это могут быть "Борофоска" и "Монофосфат калия". Их вносят в землю, чередуя с соблюдением аннотации.



Борофоска / Фото "Мир растений"

В середине октября обратите внимание на такое средство, как "Калимагнезия". Это подкормка, которая имеет длительный эффект вплоть до весны. Цветы будут иметь достаточно питательных веществ, чтобы пережить зиму.

Чтобы получился раствор, нужно 1 столовую ложку калимагнезии внести в емкость с горячей водой. Поливают розы этим веществом, когда сухо. Если дождь – лучше не использовать калимагнезию.



Калимагнезия / Фото "Аграрии вместе"

Древесный пепел наполняет розы питательными веществами. Способ очень прост – посыпать вещество у корней кустов. Золу можно использовать до конца сентября. Позже это удобрение не будет хорошо усваиваться.



Древесная зола / Фото Deposit.photos

Удачным решением будет подкормить розы двойным суперфосфатом. Просто внесите 1 столовую ложку вещества в ведре с горячей водой. Розы его лучше всего поглощают в жидком виде.



Двойной суперфосфат / Фото "Суперагроном"