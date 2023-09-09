Навіть після цвітіння, троянди слід підгодувати. Саме від цього залежить, як вони перенесуть зиму та чи буде потрібне їм укриття. Тож розповімо, чим варто підживити троянди у вересні-жовтні, аби підвищити їх зимостійкість.

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Чим підживити троянди восени: потужні засоби

У вересні троянди потребують мінерального добрива на основі фосфору і калій, але ніяк не азоту. Деякі сорти можуть ще розвинути нові бутони, тож ці речовини не будуть зайвими. Це може бути "Борофоска" та "Монофосфат калію". Їх вносять у землю, чергуючи з дотриманням інструкції.



Борофоска / Фото "Світ рослин"

У середині жовтня зверніть увагу на такий засіб, як "Калімагнезія". Це підгодівля, яка має тривалий ефект, аж до весни. Квіти матимуть достатньо поживних речовин, аби пережити зиму.

Щоб вийшов розчин, потрібно 1 столову ложку калімагнезії внести у місткість з гарячою водою. Поливають троянди цією речовиною, коли сухо. Якщо дощить – краще не використовувати калімагнезію.



Калімагнезія / Фото "Аграрії разом"

Деревний попіл наповнює троянди поживними речовинами. Спосіб дуже простий – посипати речовину біля коренів кущів. Попіл можна використовувати до кінця вересня. Пізніше це добриво не буде гарно засвоюватися.



Деревний попіл / Фото Deposit.photos

Вдалим рішенням буде підгодувати троянди подвійним суперфосфатом. Просто внесіть 1 столову ложку речовини у відрі з гарячою водою. Троянди його найкраще поглинають у рідкому вигляді.



Подвійний суперфосфат / Фото "Суперагроном"