Чем подкормить помидоры в жару: огородники поделились секретом

Помидоры очень любят тепло и солнце. Но при высоких температурах в сильную жару их состояние может ухудшаться. Что делать в такой ситуации?

В такой ситуации растения вообще могут погибнуть от жары. Чтобы этого не допустить, следует воспользоваться удобрениями. Чем именно подкормить помидоры – расскажет 24 Канал.

Действенно Огурцы перестанут сохнуть, если учтете эти моменты

Чем подкормить помидоры

Самое необходимое удобрение в летнюю жару – сухие дрожжи в количестве 10 граммов следует разбавить в 3 литрах теплой воды. Не помешает внести 1 столовую ложку сахара. Пусть так бродит 2-3 часа. Вносите сразу после приготовления.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Молочная сыворотка – органический продукт, который поможет улучшить здоровье томатов. Она ведь делает на листьях слой пленки, поэтому бактерии не смогут размножаться. Для приготовления берите 1 литр молочной жидкости и 3 литра воды. Можно возделывать томатные кусты каждые 10 дней. После дождя следует повторять процедуру.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"

Чтобы томаты не сожглись на солнце, нужно их защитить. На помощь придет зубной порошок в пропорции 3 столовых ложки на 10 литров воды. Разбавьте его в воде до полного растворения и процедите через марлю. Настоем можно возделывать растения по листьям, а можно – на плоды. После дождя нужно обновлять.



Зубной порошок / Фото "Центр идей"

Борная кислота – действенное вещество во время плодоношения помидоров. Рецепт приготовления прост – 5 г вещества на 1 ведро теплой воды. Оставляем, чтобы охладился. Опрыскивайте по листьям, чтобы быстрее образовались завязи. Эту подкормку помидоры обязательно оценят.



Борная кислота / Фото "Ковалент"