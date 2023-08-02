У такій ситуації рослини взагалі можуть загинути від спеки. Щоб цього не допустити, варто скористатися добривами. Чим саме підгодувати помідори – розкаже 24 Канал.

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Чим підживити помідори

Найбільш необхідне добриво у літню спеку – сухі дріжджі. Їх в кількості 10 грамів варто розбавити у 3 літрах теплої води. Не завадить додати 1 столову ложку цукру. Хай так бродить 2–3 години. Вносьте одразу після приготування.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Молочна сироватка – органічний продукт, який допоможе покращити здоров'я томатів. Адже вона робить на листках шар плівки, тому бактерії не зможуть розмножуватися. Для приготування візьміть 1 літр молочної рідини та 3 літри води. Можна обробляти томатні кущі кожні 10 днів. Після дощу варто повторювати процедуру.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"

Щоб томати не спалилися на сонці, треба їх захистити. На допомогу прийде зубний порошок у пропорції 3 столові ложки на 10 літрів води. Розбавте його у воді до повного розчинення й процідіть через марлю. Настоєм можна обробляти рослини по листі, а можна – на плоди. Після дощу треба оновлювати.



Зубний порошок / Фото "Центр ідей"

Борна кислота – дієва речовина під час плодоношення помідорів. Рецепт приготування простий – 5 грамів речовини на 1 відро теплої води. Залишаємо, щоб охолодився. Обприскуйте по листі, щоб швидше утворились зав'язі. Цю підгодівлю помідори неодмінно оцінять.



Борна кислота / Фото "Ковалент"