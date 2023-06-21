У каждого огородника есть свои секреты удачной подкормки, но у всех они могут быть разными. Подкормка обеспечивает растение необходимыми питательными веществами, что поддерживает их здоровье. Какие удобрения лучше применять для помидоров во время цветения – расскажет 24 Канал.

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Какие удобрения полезны для помидоров

Дрожжи помогают растениям быстрее расти, особенно те, которые были слабыми. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 100-150 г свежих дрожжей и растворить в 1 литре теплой воды. Настаиваем смесь несколько часов, а затем снова разводим в 10 литрах воды. Им можно подливать помидоры чисто под корень, чтобы не попадали на листья и побеги.



Свежие дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Борную кислоту следует использовать, когда цветы помидоров стали осыпаться. Будет достаточно 1 г вещества на 1 литр воды. На ведро воды достаточно 1 столовой ложки средства.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Благодаря йоду активизируется цветение и завязка плодов. Итак, возьмите 6-8 капель вещества на 10 литров воды. Можно еще добавить 500 миллилитров обыкновенной сыворотки. Им нужно поливать томатные грядки.



Йод / Фото "ОН Клиник"

Когда появились первые цветки, используйте марганцовку. Следует развести суперфосфат и сульфат калия в пропорциях 25 и 20 граммов на 10 литров воды.



Марганцовка / Фото "Зеленая усадьба"

Метронидазол защитит помидоры от вредителей В ведре воды следует растворить несколько таблеток и опрыскивать томаты.



Метронидазол / Фото Tabletki.ua

Настой травы будет эффективным для подкормки помидоров. Надо измельчить любой сорняк и положить в ведро чуть ниже половины. Заливаем водой и пусть бродит по солнцу 10-12 дней. Затем 1 литр средства необходимо снова размешать с 9 литрами воды. Под каждый куст берем по 1-1,5 литра настоя.



Пырей / Фото "Яблоком"