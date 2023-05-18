Чем подкормить помидоры после посадки в почву: 3 проверенные метода

После посадки помидоров в почву им нужно дать дополнительную подкормку, чтобы способствовать здоровому росту и урожайности. Надо знать, чем подкормить помидоры после посадки.

После посадки помидоров в землю, для них очень большое значение имеет уход. Есть некоторые рекомендации по удобрению помидоров. В частности, чем подкормить помидоры после посадки в почву – расскажет 24 Канал.

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Чем удобрить помидоры после посадки

Настой из травы может быть полезным при подкормке помидоров, поскольку он содержит много полезных веществ. Следует выбирать травы, которые содержат питательные вещества и могут быть полезны для помидоров. К примеру, крапива, пырей, полынь, ромашку, вербицу.



Удобрение из травы / Фото Благодарный Дачник

Чтобы приготовить настой, наполнить ведро свежей травой, добавить горячую воду и оставить настаиваться в течение 24-48 часов. Важно использовать нехлорированую воду. После этого разводим настой с водой в пропорции 1:5 (1 часть настоя до 5 частей воды). В зависимости от состояния растений и потребностей вы можете изменять концентрацию настоя.

Куриный помет – хорошее природное удобрение для подкормки помидоров. Он содержит множество питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые полезны для развития растений. Следует собрать свежий куриный помет от домашней птицы.



Куриный помет / Фото Сельское хозяйство и садоводство

Разведите его с водой в пропорции 1:10. К примеру, если у вас есть 1 литр куриного помета, разведите его в 10 литров воды. Обратите внимание, что куриный помет имеет достаточно сильный запах, поэтому помните об этом, если вы используете в местах возле жилых зданий.



Сыворотка / Фото Good House

Сыворотка, полученная после приготовления сыра – хороший вариант удобрения помидоров после посадки. Она содержит полезные вещества и микроэлементы, способствующие здоровому росту и урожайности растений. Сыворотку нужно развести с водой в пропорции 1:3 или 1:4, то есть 1 часть сыворотки до 3-4 литров воды. Рекомендуется слегка полить землю у корней помидоров, избегая попадания вещества на листья растений или плоды.