Помидоры будут размером с кулак: лучшие подкормки для томатов в августе

В августе продолжается плодоношение помидоров. Это при условии, что вы заботитесь о саженцах и соблюдаете определенные правила.

Чтобы на кустах томатов появлялись плоды, важно обрывать листья где-то по 2-3 штуки в неделю. Да, к ним лучше поступать свет. Хорошо повлияет на развитие растения прищипывание верхушек побегов. Но одним из самых главных факторов является подкормка. 24 Канал подскажет, чем подкармливать, чтобы был урожай.

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Чем подкормить помидоры в августе

Для томатов в конце лета очень важно получать удобрение на основе сульфат калия. Вещество содержит калий, серу, магний, что положительно сказывается на саженцах. А еще – оно без хлора и хорошо растворяется в воде.

Разбавьте 1 столовую ложку сульфата калия в 10 литрах воды.

Вносите под один куст 800 миллилитров раствора.

Подкормка будет особенно эффективной, если томаты плохо завязываются, а плоды – долго формируются.

Специалисты советуют применять вещество за 2 недели до сбора плодов. Помидоры вовремя созреют и будут защищены от болезней.



Сульфат калия / Фото "Садко"

Томаты в августе нуждаются в кальции. Оптимальным вариантом является кальциевая селитра, которая хорошо растворяется в воде Дозировка такова: 10 грамм на 10 литров воды. Удобрение вносят под корень.



Кальциевая селитра / Фото "Зеленый шеф"

Поможет улучшить урожай настой на основе йода. Достаточно 2-3 вещества на 1 литр воды. Все перемешайте и перелейте в опрыскиватель. Во время распиловки над кустом появились испарения. Распыляют йодовый раствор вечером.



Йод / Фото Naurok

Чтобы подкормить кусты, можно использовать такую органическую подкормку, как куриный помет. Следует развести его в воде в соотношении 2:1. Пусть бродит 2-3 дня. Тогда разведите его водой в дозировке 1:10. Потом поливают кусты под корни.



Куриный помет / Фото Flagma