Огурцы будут гигантскими: бабушка поделилась рецептом удобрения

Какие удобрения не используют огородники, чтобы увеличить урожай на участке. Одним из таких является яичная скорлупа? Зачем ее берут?

Яичная скорлупа давно приобрела популярность как подкормку для разных растений. Она ведь содержит немало полезных веществ. К примеру, калия, магния, кальция, кремния. А вот как использовать яичную скорлупу для удобрения огурцов – расскажет 24 Канал.

Эффективно Чтобы огурцы не были горькими: 4 удобрения, проверенные временем

Яичная скорлупа для подкормки яиц

Яичная скорлупа – то народное средство, которое всегда помогает. Вещество перегнивает в земле, наполняя саженцы питательными веществами. Чтобы брать ее в огород, нужно измельчить и посыпать толстым слоем по грядке с огурцами. Впоследствии следует перекопать и зарыть ее в землю.

Существует 2 наиболее действенных способа подкормить огурцы яичной скорлупой.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Первый способ предполагает, что нужно взять яйцо, ломоть хлеба и пакет сухих дрожжей. Размешиваем эти продукты с 2 литрами воды. Тогда сбиваем все в блендере. Пусть настаивается 2 часа. Процедить смесь через решето и внести еще 1 литр воды.

После приготовления будет 2-3 литра раствора для использования. Тогда 2 стакана смеси размешиваем в 10 литрах воды. Вносим удобрение под корень 1 в 3 недели. Дозировка такова: где-то 300 миллилитров подкормки под каждый куст.

Другой рецепт подкормки яйцами

Все очень просто – сделайте маленькую дыру в скорлупе яйца, пусть вытечет белок. Тогда на оставшееся место засыпьте гвоздику. Тщательно отряхните яйцо с новым содержимым.



Гвоздика / Фото Freepik

Окуните яйцо с гвоздикой в блендер, внеся 2 литра воды . Взбейте все.

. Взбейте все. Полученную смесь нужно процедить. Добавьте еще 3 литра воды.

Удобрение используют для огурцов под корень. Разбавьте 2 стакана настоя в 10 литрах воды. Подкармливайте овощи этим раствором 1 раз в 2 недели. Пропорция – 300 миллилитров средства под 1 куст.