6 эффективных удобрений, которыми следует подпитать малину осенью

После плодоношения малина очень опустошает почву. Соответственно нужно пополнить его питательными веществами.

Прежде чем вносить удобрения, нужно сорвать все сорняки на участке, а также перерыть землю на 10-15 сантиметров. Также следует обрезать все сухие или больные побеги, потому что на них уже не будет ягод. А вот чем лучше подкормить малину осенью – расскажет 24 Канал.

Эффективно Подкормите этим ежевику во время плодоношения: ягоды будут очень вкусными.

Чем подкормить малину осенью: лучшие удобрения

Малина, как и любая другая ягода, нуждается в хорошем удобрении. Одним из них является вещество суперфосфат, содержащий большое количество фосфора. На квадратный метр понадобится 60 граммов.

Для пополнения запасов полезных веществ можно взять калийную соль. Дозировка – 40 граммов на 1 квадратный метр. А вот если земля очень опустошена, лучше взять сульфат калия.



Калийная соль / Фото "Суперагроном"

Что касается органических удобрений, то их нужно использовать с осторожностью. Потому что они содержат большое количество мощных веществ. В частности, куриный помет нужно растворить с водой в пропорции 1:20 и поливать землю под малиной.

Неплохим вариантом будет костная мука, вместе с горчичным жмыхом и пеплом. Надо использовать по 1 килограмму каждого порошка. Все тщательно перемешиваем. Костная мука наполнит землю фосфором и кальцием. В состав этого раствора входит азот, калий, улучшающий структуру земли.



Костная мука / Фото "Суперагроном"

Также после сбора ягод можно посыпать кусты малины пеплом. Обычно это делают, когда саженцам не хватает калия, а еще – чтобы устранить кислотность земли. Где-то 100 граммов пепла нужно высыпать возле каждого куста.