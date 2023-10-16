Чем полить яблоню до наступления заморозков

После того как яблоня возродила, ей нужны полезные вещества. Деревья нуждаются в хорошей подкормке, чтобы успешно пережить зиму.

Чтобы собирать большой урожай яблок в следующем сезоне, нужно их подкармливать, в том числе на зиму. Начинают делать это с сентября и заканчивают за две недели до заморозков. 24 Канал расскажет, чем лучше полить яблоню, чтобы удачно пережила зиму.

Это работает 4 причины, почему обязательно нужно подкормить малину в октябре

Чем подкормить яблоню на зиму

В октябре или ноябре деревья стоит подкормить раствором аммиачной селитры. Лучше это удобрение действует при температуре +10. Однако есть одно условие: эту подкормку нужно внести до начала заморозков.

Дозировка такова: 50 граммов удобрения разводят в 10 литрах воды. Под одну яблоню льют 15 литров средства. Если дерево молодое, то хватит одного 10-литрового ведра.

Обратите внимание на кислотность почвы. Потому что аммиачная селитра подкисляет землю, в то время как яблоня хорошо растет на слабощелочных и нейтральных почвах.



Аммиачная селитра / Фото Agro-Ukraine

Отлично яблоня реагирует на подкормку дрожжами. Нужно 500 граммов вещества развести с 3 ложками сахара и 9 литрами воды. Настаивайте удобрение в течение недели. Тогда разбавляем водой в количестве 1:20. Под одно дерево используйте 3 литра жидкого удобрения.



Сухие дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

В таком случае действенно работает навоз. Возьмите 10 килограммов органики на 1 квадратный метр. Можно взять перегной, из которого нужно приготовить раствор. К веществу добавляют воду в пропорции 1:10.

Вам пригодится и медный купорос. Однако им нужно возделывать растения после опадания листьев. Это вещество предохраняет деревья от болезней и вредителей, уничтожает микробы и бактерии, часто поражающие кору, листья и плоды дерева.



Медный купорос / Фото "Флориум"

Возьмите 100 граммов купороса и разбавьте его в 10 литрах воды. После этого можете обрабатывать деревья.

Неплохо на яблоню действует раствор йода. Чтобы приготовить его, достаточно 10 капель растворить в 10 литрах воды. Дерево поливают раствором йода под корень.

На зиму нужно подкармливать и смородину. Тогда она будет лучше рожать в следующем сезоне.