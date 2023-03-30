Чем подкормить яблоню весной перед цветением: полезные советы

Пожалуй, в каждом саду или дачном участке найдется место, где растет яблоня. Саженцы этого плодового дерева принесут хороший урожай плодов всего за несколько лет. Чтобы яблоня плодоносила десятки лет, нужно за ней правильно ухаживать и вносить удобрение, и тогда урожай каждый год будет только увеличиваться.

Яблоня – это самая популярная плодовая культура в нашем саду, пишет 24 канал. Она дает хороший урожай, а нам надо лишь немного о ней позаботиться, поскольку это дерево совсем неприхотливое.

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Прикормка молодой яблони

Начните заботиться о саженцах сразу после посадки. Если вы внесли удобрения под посадку, то в первый год яблоньку подкармливать не нужно. Подкормку дерева лучше всего проводить на третьем году выращивания. Первую весеннюю подкормку следует делать с началом вегетации. Ориентировочно – это начало апреля – мая.

Вторая подкормка наступает в период цветения яблони, а третью следует сделать в период образования плодов. Это хорошо поднимет урожайность и пополнит запас питательных веществ в почве. Удобрения нужно вносить под корень, выкопав по кругу канавку.



Для хорошего урожая яблоню нужно подкармливать / Фото из Jardineria On

Удобрения для яблоньки

Удобрения для яблони могут быть органическими или минеральными. Чтобы хорошо развились листья, первыми внесите азотное удобрение или комплексные смеси, в которые входят азот, калий и фосфор. Калий можно применить ближе к началу цветения, а вот хорошо работающие в паре азот и фосфор следует дать сразу.

Учитывая, что яблонька любит минеральные и органические удобрения, можно использовать любые: карбамид, нитроаммофоску, аммиачную селитру или навоз.

Пропорции следуйте таким, которые написаны в инструкции. Будьте осторожны, ведь если пересыпать азотные добавки, то дерево разовьет побеги, но не будет плодоносить, поскольку вся энергия пойдет на рост.

При передозировке минеральных смесей, можно сжечь деревья корни и тогда они погибнут. Вносить несколько раз азот также не рекомендуется. Все минеральные и органические смеси нужно закладывать в приствольные круги на глубину до 40 см и присыпать землей.

Органические удобрения

Перегной, куриный помет, коровий навоз, компост, торф отлично подходят для весенней подкормки. Чаще используют перегной, который хорошо изменяет структуру почвы и помогает развиваться корням. Используйте 5 ведер на одно взрослое дерево.

Также прекрасным удобрением является куриный помет, поскольку в нем содержится много микро- и макроэлементов. Помет и воду следует использовать в пропорции 1:10. Для одного дерева используется 5 литров подкормки.