Будут расти как на дрожжах: 3 простых средства, чтобы удобрить огурцы
Огурцы – распространенный овощ в Украине. Он известен своей простотой в выращивании. Поэтому садоводы любят это растение. Важно знать, чем и как подкармливать огурцы для хорошего урожая.
Огурцы – вкусные и полезные овощи, которые есть на столе каждой украинской семьи. Они содержат множество питательных веществ. Чем и как подкармливать огурцы, чтобы получить большой урожай – поделится 24 Канал.
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Подкормка огурцов дрожжами
Дрожжи могут быть полезны для подкормки огурцов, поскольку они содержат много полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для здорового роста растений. Дрожжи также могут повысить количество нитратов в земле и улучшить ее структуру.
Подкормка огурцов дрожжами / Фото Fenix agro
Чтобы использовать дрожжи для подкормки огурцов, существует определенный метод. Необходимо растворить 1 столовую ложку сухих дрожжей в 1 литре воды. Затем выливаем раствор на почву под огурцами и замешиваем удобрение. Повторяем такую процедуру раз в неделю в течение первого месяца роста огурцов.
Подкормка огурцов азотными удобрениями
Азот является одним из важнейших питательных элементов для растений, поскольку он необходим для синтеза белков и других органических соединений Подкормка огурцов азотом поможет повысить их рост и урожайность.
Чтобы удобрить огурцы азотом, можно использовать разные типы удобрений, в частности:
- Перепревший навоз. Его нужно равномерно разложить по грядке. После этого навоз нужно засыпать землей, чтобы защитить его от выветривания и обеспечить контакт с почвой. Самое лучшее - закапывать навоз вглубь на 10-15 сантиметров, поскольку он может повредить листья растений.
Удобрение огурцов навозом / Фото Junkstore
- Селитра аммония – это удобрение, содержащее немало азота. Ее можно рассыпать на поверхность грунта в 10-15 сантиметрах от стебля. После этого землю нужно немного разрыхлить. Селитру аммония можно растворить в воде и поливать ею огурцы. Этот способ более эффективен, поскольку удобрение попадает непосредственно в корень растения.
- Компост является одним из наиболее экологически чистых и эффективных способов подкормки растений. Он содержит много необходимых питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Если вы выращиваете огурцы в открытом грунте, можно добавить в землю компост перед посадкой растений. Для этого нужно распределить компост на поверхность грунта, а затем прополоть его.
Подкормка огурцов пеплом
Зола – однозначно полезное вещество для огурцов, но стоит знать некоторые правила.
- Используйте только древесный пепел. Не используйте пепел из угольных шахт или других источников, поскольку он может содержать вредные вещества.
Удобрение огурцов пеплом / Фото Википедия
Не используйте слишком много пепла. Он содержит много питательных веществ, поэтому большая дозировка может повредить корни растений. Преимущественно на 1 квадратный метр земли достаточно 0,5-1 килограмма пепла.
При использовании пепла в качестве удобрений, не применяйте другие удобрения. Поскольку пепел уже содержит достаточно полезных веществ, другие удобрения будут здесь лишними.