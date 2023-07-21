Исчезнут навсегда: топ-3 средства от червей в горохе

Вкусить свежим зеленым горошком – одно удовольствие. Для этого нужно еще постараться. Ибо есть надоедливые вредители, которые все портят.

Черви портят горох и делают его непригодным к употреблению. Это убивает урожай, ради которого овощеводы так старались. Почему появляются черви и чем обработать от них горох – расскажет 24 Канал.

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Появление червей на горохе

Гороховая зерновка – сильный вредитель, атакующий растение. Они оседают на горохе, как начинается цветение, потребляют цветочную пыльцу. Откладывание яиц происходит от появления бобов до их полной зрелости.



Гороховая зерновка / Фото "Агроэксперт"

Пузырьковые долгоносики – противные жуки, которые поражают растение, когда оно сходит. Личинки долгоносиков едят клубеньки – нарасти на корнях. Особенно они активизируются, когда становится теплее во дворе. Им очень удобно проживать на горохе.



Картофельный долгоносик / Фото "Аграрии вместе"

Когда орех цветет, к нему слетаются бабочки гороховой плодожорки. Гусеницы селятся и поедают бобы изнутри.



Гороховая плодожорка / Фото AgroScience

Как защитить горох от червей

Настой чеснока – именно то, что вам пригодится в этой ситуации. Возьмите 20 г чеснока на 10 литров воды. Зубцы нужно мелко порезать и залить теплой водой. Пусть сохраняется 2-3 дня, после чего процедите. Использовать это средство можно дважды в неделю.



Зубцы чеснока / Фото Еженедельник "Exo"

Раствор табака поможет избавиться от червей навсегда. Для этого нужно залить 50 г табака 5-6 литрами воды и настаивать 2 дня. Через это время добавьте в раствор еще 1 литр воды. Опрыскивайте гороховые саженцы, чтобы быстрее избавиться от ненавистных вредителей.



Табак / Фото "Сам себе агроном"

Смесь из пепла – эффективный метод отпугивания вредителей. Достаточно 150 граммов пепла развести в 10 литрах воды. Когда разбавили, пусть настоится 15-20 минут. Пепел еще и будет дополнительно служить как удобрение.



Зола / Фото Klioma-service