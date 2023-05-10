Как уберечь помидоры от тли: домашние средства, которыми надо обработать растения

Тля очень вредит любому растению на огороде. Огородники пытаются всеми возможными способами избавиться, но не всегда получается. Надо знать, как это делать правильно.

Огородники ненавидят тлю, потому что она приносит много вреда потенциальному урожаю. Но с этим можно и нужно бороться. Чем обработать помидоры от тли в домашних условиях – расскажет 24 Канал.

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Чем обработать помидоры от фона.

Тля на помидорах может нанести значительный вред растению, но его можно легко контролировать с помощью природных средств.

Одним из эффективных способов борьбы с тлей на помидорах является использование настоя из чеснока. Для приготовления нужно залить несколько зубчиков 1 литром воды и оставить в сутки. Затем следует процедить через марлю. Добавляем еще 1 л воды и 1 столовую ложку жидкого мыла и тщательно перемешиваем. Лучше всего это средство наносить распылителем. Этот настой из чеснока является достаточно эффективным средством против тли на помидорах, поскольку имеет сильный запах, отпугивающий вредителей.



Чеснок настой / Фото Shuba.life

Тля может уничтожить саженцы молодых растений, поэтому важно бороться с ней на ранних стадиях. Для борьбы с тлей можно использовать отвар из трав. Например, из полыни. Необходимо залить 1 килограмм свежей полыни 10 литрами воды и прокипятить в течение 2-3 часов. Процеживаем раствор и разбавляем водой в пропорции 1:1. Возделывать растения нужно утром или вечером, распилом.



Раствор полыни / Фото Тег

Эффективным средством будет и крапива. Нужно залить полкилограмма свежей зелени поллитром воды и кипятить несколько часов. Также процеживаем и еще раз добавляем воду. Утром или вечером поливаем помидоры этим раствором.



Крапива / Фото Аграрии вместе

Один из способов борьбы с тлей на помидорах – регулярное применение пепла. Для этого можно использовать пепел из деревьев, содержащих много калия, например, березы или ясеня. Чтобы приготовить раствор из пепла, нужно взять 1 кг вещества и 10 литров воды. Все перемешиваем и оставляем раствор в сутки, чтобы пепел осел, затем процеживаем его.



Зола / Фото Википедия

Полученным раствором поливаем листву и стебли помидоров с помощью распылителя или щетки. Повторяем процедуру каждые 7-10 дней.