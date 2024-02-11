Когда нужно обрабатывать деревья весной, чтобы получить хороший урожай
Источник:"Вікна"
Обрабатывать деревья весной нужно обязательно. Ведь в этот период начинают активно действовать вредители. Поэтому сад нуждается в дополнительной защите после зимы.
Лучше всего начинать опрыскивать деревья в конце апреля или в начале мая. Ведь тогда уже нет морозов, а плоды еще не развиваются. Выберите для этой работы день, когда не будет дождя и ветра.
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Чем лучше всего обрабатывать деревья
Опрыскивать деревья полезно органическими веществами, ведь они хорошо защищают от вредителей и болезней. В частности, можно приготовить раствор из перца или чеснока.
От грибковых заболеваний деревья защитит бордосская смесь. Для того, чтобы приготовить средство, нужно смешать 100 граммов купрум-сульфата и 100 граммов извести. Затем все это необходимо залить 10 литрами воды. Также рекомендуется использовать фенбуконазол и манкоцеб.
- Среди препаратов, которые эффективно борются с вредителями, есть малатион, перметрин и карбарил, которые можно приобрести в специальных магазинах.
Как нужно обрабатывать деревья
- Сначала нужно выбрать подходящее средство.
- Проводите процедуру опрыскивания, когда на улице будет тепло и солнечно. Ведь дождь смоет все полезные вещества.
- Для обработки деревьев используйте опрыскиватель. Начинать важно с коры.
- Приобретите специальную одежду, чтобы химикаты не попали на тело: перчатки, маску, костюм. Когда закончите работу, то обязательно сходите в душ или ванну.