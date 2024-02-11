Найкраще починати обприскувати дерева наприкінці квітня або на початку травня. Адже тоді вже немає морозів, а плоди ще не розвиваються. Виберіть для цієї роботи день, коли не буде дощу та вітру.
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Чим найкраще обробляти дерева
Обприскувати дерева корисно органічними речовинами, адже вони добре захищають від шкідників та хвороб. Зокрема, можна приготувати розчин з перцю або часнику.
Від грибкових захворювань дерева захистить бордоська суміш. Для того, щоб приготувати засіб, потрібно змішати 100 грамів купрум-сульфату та 100 грамів вапна. Потім усе це необхідно залити 10 літрами води. Також рекомендується використовувати фенбуконазол та манкоцеб.
- Серед препаратів, які ефективно борються зі шкідниками, є малатіон, перметрин та карбарил, які можна придбати у спеціальних магазинах.
Як потрібно обробляти дерева
- Спершу потрібно обрати відповідний засіб.
- Проводьте процедуру обприскування, коли надворі буде тепло і сонячно. Адже дощ змиє всі корисні речовини.
- Для обробки дерев використовуйте обприскувач. Починати важливо з кори.
- Придбайте спеціальний одяг, щоб хімікати не потрапили на тіло: рукавички, маску, костюм. Коли закінчите роботу, то обов'язково сходіть в душ або ванну.