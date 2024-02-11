Найкраще починати обприскувати дерева наприкінці квітня або на початку травня. Адже тоді вже немає морозів, а плоди ще не розвиваються. Виберіть для цієї роботи день, коли не буде дощу та вітру.

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Чим найкраще обробляти дерева

Обприскувати дерева корисно органічними речовинами, адже вони добре захищають від шкідників та хвороб. Зокрема, можна приготувати розчин з перцю або часнику.

Від грибкових захворювань дерева захистить бордоська суміш. Для того, щоб приготувати засіб, потрібно змішати 100 грамів купрум-сульфату та 100 грамів вапна. Потім усе це необхідно залити 10 літрами води. Також рекомендується використовувати фенбуконазол та манкоцеб.

Серед препаратів, які ефективно борються зі шкідниками, є малатіон, перметрин та карбарил, які можна придбати у спеціальних магазинах.

Як потрібно обробляти дерева