Чем обработать картофель после того, как он взошел: 4 результативных средства, которых вы не ожидали

В выращивании картофеля имеет значение каждый этап, ведь по-другому его могут съесть колорадские жуки или другие вредители. Так что картофель после всходов нужно обработать.

Для хорошего урожая играют роль качественные семена, хорошо дренированная земля, правильная посадка, регулярный полив и внесение удобрений. 24 Канал расскажет, чем следует обработать картофель после того, как он взошел.

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Чем обработать картофель после всходов

Когда картофель уже взошел, можно обработать его некоторыми средствами, чтобы защитить от вредителей и обеспечить хороший рост.

Для этого подойдет мочевина. Нужно развести 50-70 г вещества в одном литре воды. Опрыскиваем листья и стебли, соблюдая норму. Такое средство можно использовать каждые 2-3 недели.



Мочевина / Фото Господин Фермер

Аммиачная селитра может подкормить картофель азотом и улучшить его рост. Но придерживаемся правильной дозировки. Вещество следует развести в пропорции 100 граммов на 10 литров воды. Равномерно распыляйте селитру на растения листьев картофеля, но не переусердствуйте. Во время обработки аммиачной селитрой используйте защитные средства, такие как перчатки, очки и маску, чтобы избежать контакта с раствором.



Аммиачная селитра / Фото Украинская агропромышленная группа

Куриный помет содержит большое количество органических веществ и минералов, полезных для роста картофеля. Для приготовления раствора нужно развести 1 часть куриного помета в 10-20 частях воды. Используйте раствор на влажной почве или после дождя, чтобы улучшить его поглощение растениями. Будьте осторожны с дозировкой, потому что помет может загрязнять землю.



Куриный помет / Фото Мир растений

Обработка картофеля раствором трав защитит картофель от болезней и вредителей. Выберите травы, которые обладают противогрибковыми свойствами: ромашка, полынь, мята, розмарин или лаванда. Важно использовать органические травы, не обработанные химикатами.



Полынь / Фото Домашнее хозяйство

Соберите свежие или сухие травы и залейте их кипятком. Пусть настаиваются в течение 30 минут, чтобы впитаться полезные вещества. Затем процедите раствор и можете использовать.