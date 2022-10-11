Неожиданно и действенно: средства, которыми можно заменить базу под макияж

Иногда случаются ситуации, когда на носу важно событие, а праймер для макияжа очень несвоевременно закончился. Чем можно заменить основу под макияж без угрозы для кожи и излишней жирности – читайте в материале.

Праймеры используются для того, чтобы макияж как можно дольше и надежнее держался и не растирался. Также основа под макияж увлажняет кожу лица и не дает тону скатываться и сыпаться. 24 канал подобрал 3 продукта, которые могут заменить праймер, и эффективно держат макияж.

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Кроме обычных кремов для лица и ВВ или СС-кремов можно использовать неожиданные продукты, которые полноценно заменят основу под макияж.

Солнцезащитный крем

Для того чтобы заменить праймер для макияжа, можно использовать безмасляный "санскрин". Он не только хорошо увлажнит кожу и оградит ее от ультрафиолета, но и хорошо зафиксирует макияж.

Солнцезащитный крем не только станет срочной альтернативой основам под макияж, но и полноценно может заменить ее. Только обратите внимание – "санскрин" должен быть не жирным, без добавления каких-либо масел – иначе ваш макияж получит жирный блеск и будет плохо держаться.

Чем заменить основу под макияж / Фото Unsplash

Гель алоэ вера

Если у вас живое алоэ вера, его сок может стать натуральным праймером для лица. Просто срежьте твердую часть одного из листьев и нанесите гель с основания растения на лицо.

Также в качестве праймера подойдут магазинные увлажняющие гели на основе алоэ вера, которые полностью состоят из этого растения.

Для лучшего эффекта в гель можно добавить ваш обычный увлажняющий крем, смешать эти два компонента и использовать в качестве праймера.

Чем заменить основу под макияж / Фото Unsplash

Гель для бритья

Как ни странно, обычный гель для бритья – как мужской, так и женский – прекрасно справляется с задачами праймера. Несмотря на то, что гель имеет совсем другую консистенцию и предназначен для другого, его можно нанести на лицо в качестве основы под макияж.

Гель для бритья матирует и выравнивает кожу, освежает ее и снимает раздражение.

Часто таким праймером лучше не пользоваться, поскольку на коже могут появиться раздражение, однако в экстренных случаях гель для бритья станет прекрасной основой под макияж.

Чем заменить основу под макияж / Фото Unsplash