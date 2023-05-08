Чем можно вывести пырей из грядок: проверенные способы, о которых вы могли не знать

Одним из самых опасных сорняков является пырей. Он распространен не только на дачах, но и в полях. Пырей устойчив к холоду, засухе и сильному солнцу. Поэтому вывести его из грядок – задача непростая, но возможная.

Пирій є одним з найнебезпечніших бур'янів на городі. Він швидко росте через своє довге підземне коріння. Пирій залишається стійким у будь-яких умовах. А ось як вивести пирій із грядки – розповість 24 Канал .

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Існує кілька шляхів, які допоможуть позбутися пирію на грядках.

Механічні методи

Треба викопати пирій разом із кореневою системою. Для цього вам знадобляться граблі чи лопата. Перед викопуванням рослин полийте грядку, щоб земля була вологою. Тоді коренева система пирію вийде разом із грудочкою землі.



Корінь пирію / Фото Vseroste

Другой метод – удалить пырей газонокосилкой: на ней есть специальный диск с зубцами, который можно использовать для удаления пырея. Пройдитесь диском по грядке, но чтобы не повредить корневую систему полезных растений.

Перекопайте грядку ранней весной или поздней осенью. Потому что в эти периоды пырей еще не успеет рассеять свои семена или уже отмерзнет. Выньте пырей с корневой системой и выбросьте его, чтобы не заражать землю.

Мульчирование

Мульчирование является эффективным способом борьбы с пыреем. Для этого нужно укрыть грядки толстым слоем органических удобрений. Ведь сорняки не растут под слоем мульчи, потому что она не пропускает свет к растениям. В то же время следует помнить, что мульча должна быть светонепроницаемой и плотной.



Мульчирование / Фото Паблиш Украина

Покрытие грунта мульчей, например, соломой, опавшей листвой, травой поможет остановить прорастанию пырея. А еще – уменьшит количество света, достигающего его корней. Но в то же время важно, чтобы мульча не забивала доступ воздуха к корням растений.

Мульчирование также поможет сохранить влагу в земле и не допустить его высыхания. Однако важно отметить, что мульчирование не уничтожает растения пырея, поэтому периодически нужно удалять его вручную.

Насаждения других растений

Еще один действенный метод избавиться от пырея – посеять некоторые растения. Это может быть рапс, горчица, озимая рожь, бобовые культуры. Они защищают почву от сорняков и эрозии, а также подавляют рост сорняков.



Посів інших рослин / Фото

Засаджуйте на грядках овочі, які швидко заростають та створюють густу зелену масу, такі як квасоля, горох, кукурудза, гарбуз. Вони зменшать кількість сонячного світла, що доходить до пирію, що призведе до його ослаблення та меншого зростання.

Можна сіяти рослини, що виділяють такі речовини, що не сприяють зростанню пирію. Йдеться про часник, цибулю, гірчицю.

Такі рослини, як соняшник, кульбаба, конюшина, вишня мають високе і густе листя, тому вони пригнічують зростання пирію.