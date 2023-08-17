Неожиданный ответ: эксперты рассказали, как часто нужно принимать душ

Все мы с детства знаем, что гигиена – важная процедура нашей жизни. Каждый хочет быть чистым и чистоплотным. Но как часто нужно принимать душ?

Частота приема душа зависит от особенностей тела каждого человека. Кто меньше потеет, кто - больше. Если кому достаточно делать это 2 раза в неделю, то кому приходится каждый день. Так как часто нужно принимать душ – расскажет 24 Канал.

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Как часто нужно принимать душ: советы

Большое значение в этом вопросе имеет тип кожи и погода. Когда холодная осень или зима, кожа становится сухой, тогда купание может сделать ее еще более сухой. Соответственно многие люди моются реже. А вот летом наоборот – из-за высоких температур человек чаще потеет, и поэтому приходится мыться чаще.



Прием душа / Фото Еженедельник "Эхо"

Однако каждый использует дезодорант . Поэтому эксперты советуют принимать душ по крайней мере раз в 2-3 дня во избежание неприятного запаха.

. Поэтому эксперты советуют принимать душ по крайней мере раз в 2-3 дня во избежание неприятного запаха. Частота мойки зависит от физической активности: Если вы занимаетесь спортом или ведете активный образ жизни, вероятно, вам нужно принимать душ почаще, особенно после тренировок.



Занятия спортом / Фото Depositphotos

Регулярно следует принимать душ и тем людям, которые имеют прыщи и другие кожные заболевания. Ведь сальные железы укупориваются и образуется акне. Его достаточно тяжело лечить. Поэтому поры нужно регулярно очищать. Тело, в таком случае, советуют мыть мочалкой, чтобы избавиться от бактерий.

Тем, кто занимается хозяйственной деятельностью, садоводством или огородничеством, нужно тоже чаще идти в душ, потому что тело загрязняется и потеет от таких работ.

Впрочем, помните, что частое использование мыл и гелей для душа с агрессивными компонентами приводит к высушиванию кожи. Выбирайте более деликатные средства и слушайте свое тело.