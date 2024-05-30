30 мая – какой сегодня праздник: основные запреты на этот день
30 мая по новоюлианскому календарю почитается память преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской. Раньше наши предки считали, что в праздник на улицу выползают змеи, поэтому старались сидеть дома.
Чтобы защититься от рептилий, люди носили с собой ветку чертополоха, потому что некоторым нужно было идти по делам. Больше о празднике читайте в материале LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Исаакия Исповедника
Исаакий Исповедник жил во времена, когда правил император Валент, который приказывал преследовать христиан. Узнав об этом, преподобный поехал в Константинополь, поскольку на тот момент жил в пустыне.
Святой не боялся рассказывать людям о христианской вере, а однажды даже пришел к самому императору. Однако Исаакию не удалось убедить Валента. Впоследствии правитель поехал воевать с готами – тогда и погиб. После его смерти, в Константинополе сделали обитель в честь Исаакия Исповедника. Известно, что преподобный умер, когда уже был совсем стар.
Что нельзя делать
- Запрещено поднимать вещи с земли.
- Не стоит что-то обещать, если не уверены, что не сможете этого сдержать.
- Не рекомендуется ссориться, потому что отношения долго не удастся наладить.
- Лучше спокойно обращаться со змеями, если их встретите.
Народные приметы
- Радуга – к жаркому июню.
- Золотой закат – к сильному ветру.
- Дождь – к богатому урожаю грибов.
Что еще отмечают
30 мая отмечается День женской эмансипации. Согласно первой версии, дату выбрали в честь Жанны д'Арк, которая погибла в этот день в 1431 году. По второй теории, в конце мая 1932 года в Германии был принят "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".
Также сегодня имеем Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Праздник ввела Всемирная организация здоровья, чтобы обратить внимание людей на эти заболевания. Кроме того, их призывают чаще диагностироваться.