Какой религиозный праздник во вторник, 23 июля: почему сегодня нельзя рубить ветки калины

Во вторник, 23 июля, в церкви чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и других. Наши предки в этот день активно работали в поле, поскольку требовалось завершить все дела. Однако они старались сидеть дома в полдень. Считалось, что в этот период дня можно почувствовать на себе солнечный удар, который вызывают злые духи.

В давние времена в праздник девушки также собирали калину, поскольку говорили, что она помогает справляться с различными болезнями. Кроме того, умывались соком растения, чтобы всегда оставаться красивыми, пишет LifeStyle 24.

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День памяти святых мучеников Трофима, Феофила и других

Мученик Трофим, Феофил и остальные тринадцать христиан пострадали за христианскую веру, когда правил император Диоклетиан. Когда происходил суд, они отказались поклоняться идолам. Сперва над христианами жестоко издевались, били по голеням, а потом бросили в огонь. Однако Бог помог мученикам, поэтому они не пострадали. Трофим, Феофил и другие продолжали рассказывать о христианстве, пока святых не приказали казнить.

Что нельзя делать

Нельзя срубать ветви калины, потому что в жизнь придет несчастье.

Холостым мужчинам стоит находиться подальше от реки или леса, поскольку там сегодня есть русалки.

Не рекомендуется ходить в баню и в сауну.

Запрещено употреблять сырую калину, иначе накличете болезнь.

Народные приметы

Если вечером будет туман, то ждите жаркий август.

Если ночью услышите сову, то скоро придет похолодание.

Много звезд на небе – к дождливому месяцу

Что еще отмечают

Ежегодно 23 июля в разных странах отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Сегодня людей традиционно призывают не охотиться на этих созданий, ведь их вид является уникальным.

Кроме того, во вторник имеем Всемирный день синдрома Шегрена. Это болезнь, которая поражает железы внешней секреции, то есть слюнные, вагинальные и слезные. Во время события людей информируют о таком синдроме.