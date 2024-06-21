Какой праздник в пятницу, 21 июня: почему сегодня нельзя опаздывать

21 июня верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. Считается, что он помогает людям справиться со всеми жизненными испытаниями, если искренне попросить об этом в молитве. Также в праздник стоит делать добрые дела.

Наши предки в этот день занимались садоводством или огородничеством, ведь верили, что так будет хороший урожай. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского

Мать Юлиана была христианкой, а отец – язычником. Воспитывала сына именно женщина, поскольку она рано потеряла мужа. Когда парню исполнилось 18 лет, его приказали схватить и отправить к императору. Несмотря на издевательства, Юлиан не отрекся от Иисуса Христа. Пока святой был в тюрьме, его мама много молилась, однако впоследствии женщину поймали и отрезали ступни. Через некоторое время мученика убили, бросив в мешок, а затем в море.

Что нельзя делать

Запрещено сквернословить и ссориться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Лучше не выносить мусор и не мыть пол, потому что потеряете удачу.

Не стоит опаздывать, иначе отпугнете счастье.

Народные приметы

Гроза – к плохой погоде.

Если выпал дождь, а после него появилось солнце, то вечером будут осадки.

Если выглянет радуга, то ждите потепления.

Что еще отмечают

Каждый год 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Инициатором праздника в 2014 году стала Организация Объединенных Наций. В последние годы йога – особенно популярная, много людей занимаются такими практиками.

Также сегодня имеем Всемирный день музыки. Праздник ввел бывший Министр культуры Франции Жак Ланг. Произошло это довольно давно – в 1982 году. Сначала событие было известное только в Париже, а уже потом – в разных странах.