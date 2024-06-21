Какой праздник в пятницу, 21 июня: почему сегодня нельзя опаздывать
21 июня верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. Считается, что он помогает людям справиться со всеми жизненными испытаниями, если искренне попросить об этом в молитве. Также в праздник стоит делать добрые дела.
Наши предки в этот день занимались садоводством или огородничеством, ведь верили, что так будет хороший урожай. Подробнее расскажет LifeStyle 24.
Актуально Уже не 12 июля: когда украинцы будут отмечать праздник Петра и Павла в 2024 году
День памяти святого мученика Юлиана Тарсийского
Мать Юлиана была христианкой, а отец – язычником. Воспитывала сына именно женщина, поскольку она рано потеряла мужа. Когда парню исполнилось 18 лет, его приказали схватить и отправить к императору. Несмотря на издевательства, Юлиан не отрекся от Иисуса Христа. Пока святой был в тюрьме, его мама много молилась, однако впоследствии женщину поймали и отрезали ступни. Через некоторое время мученика убили, бросив в мешок, а затем в море.
Что нельзя делать
- Запрещено сквернословить и ссориться.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Лучше не выносить мусор и не мыть пол, потому что потеряете удачу.
- Не стоит опаздывать, иначе отпугнете счастье.
Народные приметы
- Гроза – к плохой погоде.
- Если выпал дождь, а после него появилось солнце, то вечером будут осадки.
- Если выглянет радуга, то ждите потепления.
Что еще отмечают
Каждый год 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. Инициатором праздника в 2014 году стала Организация Объединенных Наций. В последние годы йога – особенно популярная, много людей занимаются такими практиками.
Также сегодня имеем Всемирный день музыки. Праздник ввел бывший Министр культуры Франции Жак Ланг. Произошло это довольно давно – в 1982 году. Сначала событие было известное только в Париже, а уже потом – в разных странах.