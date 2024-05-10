10 мая – какой праздник по новоюлианскому календарю: что будет, если сегодня появится радуга

10 мая по новоюлианскому календарю почитается память апостола Симона Зилота. Наши предки в этот день старались не работать с землей: ничего не сажали и не копали. Ведь считалось, что она отдыхает.

Говорили, что Симон делает различные травы целебными. Поэтому в праздник люди собирали их, чтобы вылечиться от болезни, спасти урожай или скот от вредителей и защитить дом от зла. Больше о жизни святого – на сайте LifeStyle 24.

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День памяти апостола Симона Зилота

Симеон Зилот родом из города Кана Галилейская. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Прозвище Зилот появилось из-за того, что мужчина очень уважал законы. Свою жизнь святой посвятил христианской вере. Известно, что его распяли на кресте в Великобритании.

Что нельзя делать

Запрещено оскорблять друг друга, ссориться и сквернословить.

Не рекомендуется лениться, нужно навести порядок в доме.

Не стоит пить много алкоголя.

Лучше отложить дорогостоящие покупки на другой день.

Народные приметы

Гроза – к такой же погоде в июне.

Радуга – к обильному урожаю меда.

Если выпадет дождь, то таким будет все лето.

Роса – к хорошему урожаю ягод и фруктов.

Что еще отмечают

10 мая отмечается Всемирный день движения для здоровья. Праздник ввели в 2003 году. Его инициаторами стали страны, которые входят в ВОЗ. Цель этого события – рассказать людям о важности физической активности в жизни.

Кроме того, на сегодня приходится ежегодный праздник – День океана-матери. Такую инициативу создали для того, чтобы призвать людей защищать океаны, а не засорять их. Ведь водоемы важны для нашего существования.