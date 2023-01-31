Православный календарь на февраль 2023 года: все важные праздники
Последний месяц зимы богат церковными праздниками. В феврале верующих ожидает Сретенье Господне и Масленица. Мы сделали подробный список праздников, чтобы вы ничего не упустили.
В феврале состоится сразу несколько однодневных и многодневных постов. Однодневные посты будут – 1 февраля, 3 февраля и 17 февраля, а к многодневному относится Великий пасхальный пост, который начнется 27 февраля и продлится до Пасхи. Кроме того, в феврале будет неделя мытаря и фарисея (5–11 февраля), пишет 24 Канал.
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Церковный календарь на февраль 2023
Первое февраля – преподобного Макария Египетского.
2 февраля – преподобного Евфимия Великого.
3 февраля – преподобного Максима-Исповедника.
4 февраля – апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия, преподобного Макария.
5 февраля – Неделя мытаря и фарисея.
6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея, день памяти преподобной Ксении.
7 февраля – святого Григория Богослова.
8 февраля – преподобного Ксенофонта, жены его Марии и их сыновей.
9 февраля – перенос мощей святого Иоанна Златоустого.
10 февраля – преподобного Евфрема Сирийца.
11 февраля – перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля – Неделя блудного сына, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея, Собор Вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
13 февраля – мучеников Кира и Ивана, Мясопустная седмица (до 19 февраля).
Церковный календарь на февраль 2023 – список праздников / Фото "ДивенСвит"
14 февраля – мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана, предсвятие Сретения Господня.
15 февраля – Сретение Господне.
16 февраля – праведного Симеона и пророчицы Анны.
18 февраля – Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота.
19 февраля – Воскресенье мясопустное, память святителя Фотия, Патриарха Константинопольского;
20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
21 февраля – великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии, святого Саввы.
22 февраля – мученика Никифора, преподобного Панкратия Киево-Печерского.
23 февраля – священномученика Харалампия и тех, кто с ним.
24 февраля – блудного сына священномученика Власия.
25 февраля – святителей Мелетия и Антония.
26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье.
27 февраля – Начало Великого поста.
28 февраля – апостол от 70-ти Оносима, преподобных Пафнутия, Евсевия и Евфросинии.