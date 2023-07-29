Православный календарь на август: какие праздники будут отмечать христиане
29 июля 2023, 09:00Читати новину українською
В церковном календаре последнего месяца лета есть немало важных религиозных праздников. Среди них Преображение Господне, Успение праведной Анны и Успение Пресвятой Богородицы.
Все праздники августа будут отмечать еще по старому календарю, а уже с 1 сентября в Украине будет действовать новый календарь религиозных праздников. Детальнее о том, что будем праздновать в конце лета – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
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Главные праздники августа
- 2 августа – День пророка Илии (Ильин день).
- 4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- 7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- 9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.
- 14 августа – Маковея, Медовый спас.
- 19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас.
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа – Ореховый спас.
19 августа – Яблочный Спас / Фото "Новости Чернигов"
Православный календарь на август 2023
- 1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.
- 2 августа – святого пророка Илии.
- 3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.
- 4 августа – равноапостольной Марии Магдалины.
- 5 августа – мучеников Трофима, Теофила и тех, что с ними.
- 6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.
- 7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии.
- 8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним.
- 9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона.
- 10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
- 11 августа – святого мученика Калиника.
- 12 августа – святых апостолов Силы, Силуана, и тех, что с ними.
- 13 августа – предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного.
- 14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас.
- 15 августа – Перенос мощей первомученика Стефана.
- 16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.
- 17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.
- 18 августа – предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния.
- 19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас.
- 20 августа – святого преподобного мученика Дометия.
- 21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида.
- 22 августа – апостола Матфея.
- 23 августа – святого мученика и архидиакона Лаврентия.
- 24 августа – святого мученика Евпла.
- 25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты.
- 26 августа – предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника.
- 27 августа – предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.
- 28 августа – Успения Пресвятой Богородицы и Пресвятой Девы Марии.
- 29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида.
- 30 августа – мученика Мирона.
- 31 августа – мучеников Флора и Лавра.