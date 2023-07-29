Православный календарь на август: какие праздники будут отмечать христиане

В церковном календаре последнего месяца лета есть немало важных религиозных праздников. Среди них Преображение Господне, Успение праведной Анны и Успение Пресвятой Богородицы.

Все праздники августа будут отмечать еще по старому календарю, а уже с 1 сентября в Украине будет действовать новый календарь религиозных праздников. Детальнее о том, что будем праздновать в конце лета – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

К теме Праздники, которые будут отмечать в августе: будет ли выходной в День Независимости

Главные праздники августа

2 августа – День пророка Илии (Ильин день).

– День пророка Илии (Ильин день). 4 августа – Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

– Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

– Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона.

– Великомученика и целителя Пантелеймона. 14 августа – Маковея, Медовый спас.

– Маковея, Медовый спас. 19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас.

– Преображение Господне, Яблочный спас. 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

– Успение Пресвятой Богородицы. 29 августа – Ореховый спас.



19 августа – Яблочный Спас / Фото "Новости Чернигов"

Православный календарь на август 2023