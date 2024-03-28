Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года
Многие религиозные праздники в 2024 году получили новые даты, в частности сместились на 13 дней раньше. Ведь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.
В апреле украинцы будут отмечать Вербное воскресенье и уже будут начинать готовиться к Пасхе. Какие праздники будем иметь в следующем месяце, расскажет LifeStyle 24.
Тоже важно Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы
Религиозные праздники в апреле 2024 года
1 апреля – преподобной Марии Египетской.
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца.
3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосимы.
5 апреля – мученика Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона.
6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремии.
7 апреля – преподобных Георгия и Даниила.
8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродионов.
9 апреля – мученика Евпсихия.
10 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.
11 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.
12 апреля – преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
13 апреля – священномученика Артемона.
14 апреля – святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
15 апреля – апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы, Анастасии и других.
16 апреля – мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.
17 апреля – священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия.
18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.
19 апреля – преподобного Иоанна Печерника.
20 апреля – преподобного Феодора Трихины.
21 апреля – священномученика Януария.
22 апреля – преподобного Феодора Сикеота и Виталия.
23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победоносца.
24 апреля – мученика Саввы Стратилата.
25 апреля – святого апостола Марка.
26 апреля – священномученика Василия, епископа Амасийского.
27 апреля – священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского.
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье; мучеников Максима и Дады;
29 апреля – святых девяти мучеников в Кизике; преподобного Мемнона.
30 апреля – святого апостола Иакова.