Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года

Многие религиозные праздники в 2024 году получили новые даты, в частности сместились на 13 дней раньше. Ведь Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

В апреле украинцы будут отмечать Вербное воскресенье и уже будут начинать готовиться к Пасхе. Какие праздники будем иметь в следующем месяце, расскажет LifeStyle 24.

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Религиозные праздники в апреле 2024 года

1 апреля – преподобной Марии Египетской.

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца.

3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосимы.

5 апреля – мученика Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона.

6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремии.

7 апреля – преподобных Георгия и Даниила.

8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродионов.

9 апреля – мученика Евпсихия.

10 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.

11 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

12 апреля – преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

13 апреля – священномученика Артемона.

14 апреля – святого Мартина, исповедника, Папы Римского.

15 апреля – апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы, Анастасии и других.

16 апреля – мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.

17 апреля – священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия.

18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита.

19 апреля – преподобного Иоанна Печерника.

20 апреля – преподобного Феодора Трихины.

21 апреля – священномученика Януария.

22 апреля – преподобного Феодора Сикеота и Виталия.

23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победоносца.

24 апреля – мученика Саввы Стратилата.

25 апреля – святого апостола Марка.

26 апреля – священномученика Василия, епископа Амасийского.

27 апреля – священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского.

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье; мучеников Максима и Дады;

29 апреля – святых девяти мучеников в Кизике; преподобного Мемнона.

30 апреля – святого апостола Иакова.