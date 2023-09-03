Как быстро почистить швабру после уборки: простые советы

Теперь появились более современные швабры с отдельными насадками. Это очень удобно и практично. Им гораздо проще чистить после использования.

Все равно, какой бы модной швабра ни была, ее нужно почистить от грязи. Только так она будет качественно вымывать самые сложные места. Давайте выясним, как и чем промывать швабру после пользования.

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Как почистить швабру: действенные методы

Положительный момент – большинство насадок для швабры можно стирать в машинке. И это очень облегчает работу, потому что не нужно ничего делать. Чтобы быть в этом уверенным, прочтите, что написано на этикетке.

Если его уже нет, тогда обратите внимание , из какого материала она создана. Как микрофибру, так и хлопок, можно класть в барабан.

, из какого материала она создана. Как микрофибру, так и хлопок, можно класть в барабан. Но здесь есть некоторый нюанс. Если стирать насадку в машинке, она прослужит вам меньший срок. К примеру, хлопок будет оставаться в хорошем состоянии до 50 циклов. А вот насадку из микрофибры разрешено стирать более 100 раз. Так что специалисты говорят во время машинной стирки включать режим синтетики. Также соблюдайте температуру, указанную на этикетке.



Швабра с насадкой / Фото "Пром"

Вы никогда не прогадаете, если будете стирать насадку для швабры руками. Тогда вряд ли что-то может пострадать. Советуют брать хозяйственное мыло или другие средства для стирки. Лучше использовать горячую воду для очищения насадки.

Советы по стирке насадок

Обратите внимание, во время стирки насадки от швабры нельзя использовать кондиционер для белья или отбеливателя. Потому что кондиционер ухудшит свойство ткани впитывать воду. В то время как отбеливатель через определенный промежуток времени испортит волокна материала.

Не рекомендуется сушить насадки к швабре в машине. Лучше развешивать на открытом воздухе.

Лучше всего помогут обеззаразить насадку, солнечные лучи. Поэтому положите ее в теплую погоду на балкон или другое место на улице и ультрафиолет уничтожит любые микробы.