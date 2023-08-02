Грязные обои – не беда: как их быстро отмыть

Во многих домах или квартирах на стены клеят обои. Это простой и доступный материал, который легко наносить на стены. Иногда с ними случаются неприятности.

К сожалению, обои очень легко обмазать или запачкать. А если в доме живут дети или собаки, то этот вопрос особенно болезненный. Чем эффективно отмыть обои от грязи – знает 24 Канал.

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Чем почистить обои от грязи

Сода – спасательная палочка, которая поможет справиться с грязью на обоях. Смешайте 1 столовую ложку вещества с 1 чайной ложкой воды. Окуните губку или тряпку и протрите ею проблемный участок. Надо немного подождать, чтобы подействовало, где-то 5-10 минут. После этого еще раз попытайтесь отмыть пятно или загрязнение.



Сода / Фото "Гастроном"

Случаются такие ситуации, когда на обоях остаются пятна красного вина, фруктового сока или маркера. В таком случае не обойтись без спирта. Это средство растворяет любые кислоты, поэтому оно справится со сложными пятнами. Ватный тампон или палочку нужно смочить в спирте и начинайте работу.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Иногда ненароком на обои попадает никотин или жир. Это тоже довольно непростые пятна, чтобы отмыть. Здесь помощником станет лимонная кислота или лимонный сок. Разводим эти соединения в воде, погружаем туда губку и изо всех сил чистим пятна, пока не исчезнут.



Лимонная кислота / Фото Vozli.com

Перекись водорода – простое и дешевое средство, которое можно найти в аптечке каждого. Справится даже с пятнами крови или сока. Рекомендуется использовать этот метод только на светлых цветах обоев, потому что он еще и отбеливает материал. Ткань или губку опустите в жидкость и сильно потрите загрязненное место. Должен подействовать.