Букеровская премия-2021: награду получил писатель из ЮАР
Источник:твиттер Букеровской премии
Объявили победителя Букеровской премии. В 2021 году престижную награду получил 57-летний писатель из ЮАР – Дэймон Гэлгут.
В 2003 и 2010 годах писатель попадал в шорт-лист премии. Теперь его отметили за роман "Обещание" (The Promise).
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Роман "Обещание"
В романе говорится о семье белокожих, проживающих в ЮАР. Собравшись на похоронах, они осознали, что не выполнили важное обещание. Семья должна была отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая всю жизнь работала у них. Однако нашли несколько отговорок, чтобы не сдержать слова.
Автор получит за эту работу награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, что равняется почти 1,8 миллиона гривен.
Дэймон Гэлгут / Фото Getty Images
Букеровская премия: что известно
- Самая престижная литературная награда, которую вручают ежегодно с 1969 года.
- Событие происходит в Великобритании.
- Сперва премию присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии.
- Претендовать на награду могут лишь англоязычные романы.
- С 2014 года можно выдвигать на награду англоязычные романы из любой страны мира.