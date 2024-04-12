Будет дополнительный выходной или нет: сколько будут отдыхать украинцы на Пасху в этом году

В этом году православные и греко-католики будут отмечать Пасху уже меньше, чем через месяц, а именно 5 мая. В Украине праздник считается государственным.

Воскресение Христово всегда приходится на воскресенье, а понедельник было принято делать выходным днем. Чего украинцам ожидать в 2024 году, знает LifeStyle 24.

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Будут ли выходные на Пасху

В Украине продолжается военное положение. Ведь 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства. В связи с этим, все дополнительные выходные отменяются. Итак, 5 мая украинцы будут отдыхать, а в понедельник, 6 мая, – работать. Однако работодатели могут отправить своих работников на отдых, если захотят.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения в государстве до 13 мая 2024 года.

После Пасхи люди традиционно празднуют Вознесение Господне, которое в этом году будет 13 июня, и День Святого Духа или Троицу, которая приходится на воскресенье, 23 июня. Вероятно, дополнительный выходной в понедельник, 24 июня, также отменят. Это зависит от того, продлят ли военное положение.