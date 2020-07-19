Народная артистка Украины любит появляться на публике в одежде с акцентом на пикантное декольте. Однако она умеет поражать и строгими образами. На днях Тина Кароль предстала перед телекамерами в сдержанном брючном костюме.

Исполнительница побывала на праздничной вечеринке по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". Звезда не только выступила на большом концерте, но и похвасталась стильным классическим аутфитом во время общения с ведущей Екатериной Осадчей. Яркими фото поделился фан-клуб певицы в инстаграме.

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Образ Тины Кароль

Перед телекамерами народная любимица появилась в сером классическом костюме, который состоял из штанов и пиджака. Также она надела бежевый топ, с помощью которого сделала акцент на декольте. В последнее время знаменитость предпочитает аутфиты, которые хорошо подчеркивают соблазнительную фигуру. Звезда объединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Роскошные волосы Кароль уложила в безупречную прическу. На лице артистка сделала фирменный макияж с красной помадой на губах. Она в очередной раз доказала, что женщина в любом look может выглядеть великолепно. Даже в таком строгом наряде Тина смогла продемонстрировать обольстительность и женственность.



Тина Кароль в брючном костюме​/ Instagram / @tinakarol_fantina