Известного голливудского актера Брэда Питта заметили на улицах Лос-Анджелеса. Там актер помогал развозить коробки с продуктами и раздавать их малообеспеченным семьям.

Американский актер Брэд Питт на днях несколько часов посвятил волонтерской деятельности. Он развозил из грузовика коробки с продуктами для малообеспеченных семей и раздавал их нуждающимся. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Знаменитость заметили в Лос-Анджелесе. Он был одет по-будничному: в светлые джинсы и клетчатую рубашку. Также Брэд Питт не забыл о средствах защиты, поэтому помогал с продуктами в маске. После нескольких часов труда актера заметили во время отдыха. Он курил сигарету и пил кофе. Очевидцы позже рассказали, что Брэд Питт вел себя естественно и весь посвятил себя делу.

Дело было не в славе, было видно, что он делал это для себя,

– сообщает издание.

Также некоторые свидетели событий признались, что не узнали актера из-за того, что он был в маске. Хотя Брэд Питт непринужденно разговаривал с людьми и много общался. Все же, многие не поняли, от кого получили помощь.



Брэд Питт / The Daily Mail