Удивили новым имиджем: 5 мировых звезд, решившихся побрить голову

Не все знаменитости готовы на поразительные изменения в своем имидже и облике. Но были и те, которые не побоялись кардинальных перемен и обрили голову ради роли в фильме, из-за проблем или просто ради развлечений.

Многие мировые артистки и знаменитости решились на то, чтобы побрить голову. 24 Канал расскажет о них подробнее – как это произошло и почему звезды пошли на такой шаг.

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Деми Мур

В 1997 году актриса и модель простилась со своими роскошными волосами ради роли в фильме "Солдат Джейн". Много лет спустя звезда призналась, что не готова делать это еще раз.



Побрившие звезды / Фото из инстаграма

Натали Портман

Актриса побрила голову в 2005 году прямо во время съемок фильма "V означает Вендетта". По ее словам, это было очень стрессово. Однако эта сцена считается очень эмоциональной и мощной.



Побрившие звезды / Фото Harper's Bazaar

Бритни Спирс

У певицы были непростые времена после развода с мужем Кевином Федерлайном. 21 января 2007 года в Бритне от рака скончалась тетя. 16 февраля она легла в реабилитационный центр, но убежала оттуда на следующий день и побрила голову в знак солидарности с тетей. Сначала артистка не стеснялась внешности, но потом начала носить парики.



Побрившие звезды / Фото из пинтереста

Кара Делевинь

Актриса сыграла роль больной раком в фильме "Жизнь за год", поэтому решила побриться по-настоящему. Звезда была в восторге от своего образа. "Мне нужно было почувствовать, как это – быть без волос. Мне это очень нравится. Это было действительно невероятно".



Побрившие звезды / Фото с инстаграма Кары Делевинь

Холзи

Певица Холзи очень любит менять имидж. В 2020 году она побрила волосы, чтобы отрастить новые и здоровые пряди. Но это ей так понравилось, что она сделала это снова.



Побрившие звезды / Фото из инстаграма Холзи