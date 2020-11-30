Накануне долгой, затяжной зимы музыкант-виртуоз Александр Божик и его жена Юлия представили трогательный видеоролик, снятый с талантливой девочкой из Ужгорода Кирой Касенец. В нем можно услышать и нежную мелодию песни "Чарівна скрипка", и стихотворение в исполнении девочки, и увидеть невероятные львовские пейзажи.

Александр и Юлия Божик "одели" в музыку стихотворение "А жінка буває на осінь так схожа...", которое прочитала 5-летняя Кира Касинец из Ужгорода. Верную интонацию и темп стихотворению помогла поставить Наталья Якушко, сообщает 24 канал.

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В видеоролике, который был снят во Львове, в Доме ученых в частности, девочка Кира попадает на репетицию к музыкантам Божикам и декламирует стихотворение "А жінка буває на осінь так схожа...". По словам Юлии Божик, она не ожидала, что получится такой хороший результат в видео, ведь оно полностью претендует на звание короткометражного фильма.

"Результат получился невероятный! Когда мы знакомились со сценарием и раскадровкой – мы не ожидали, что видео получится настолько динамичным. Получился настоящий короткометражный фильм! В видео рассказывается об истории маленькой девочки, которая благодаря своей непосредственности и любопытству попадает к нам на репетицию. Она начинает читать стихотворение, мы с Александром ее поддерживаем музыкой. Это история также о том, что не нужно бояться открыть дверь к своей мечте", – рассказала жена Александра Божика.



Чета Божиков и Кира Касинец в общей коллаборации / Пресс-служба

Автором видео стали Наталья Данилко и студия Family Tree. В целом, атмосферу видео с маленькой Кирой создала совокупность факторов: и красивый украинский город Львов, и мастера-виртуозы – Александр и Юлия Божик, и песня "Чарівна скрипка" Игоря Поклада под аккомпанемент скрипки и фортепиано, под которую происходит действие, и нежный стих автора Любови Косило.

Божик DUO и Кира Касинец – А жінка буває на осінь так схожа: видео