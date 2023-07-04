Тля отлипнет через мгновение, если полить растения некоторыми растворами

Тля – насекомое зеленого цвета, поражающее деревья кусты и даже комнатные растения. Она приносит много вреда дачникам.

Тля высасывает соки у растений и выделяет опасные вещества. Листья начинают скручиваться, желтеть, впоследствии – опадать. Что делать в такой ситуации и как бороться с тлей – расскажет 24 Канал.

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Обработка растений от тли

В такой ситуации понадобится табачная пыль, а именно полкилограмма порошка на 10 литров воды. Настаиваем 2-3 дня. Затем вносим 3 столовые ложки жидкого мыла, процеживаем и можно начинать.



Табачная пыль / Фото "Семена страны"

Цитрусовые шкурки – прекрасный вариант, как побороть тлю. Достаточно 200 г апельсиновых или лимонных шкурок залить 1 литром кипятка. Опять же настой должен бродить несколько дней.



Куски лимона / Фото oGorodniki

Простое, но эффективное средство – чистотел обыкновенный. Надо собрать горсть свежих растений и залить водой на 1-2 дня. Затем можно опрыскивать растения от этого вредителя.



Чистотел обычный / Фото "Днепр Культура"

Неприятное как для людей, так и для насекомых – дегтярное мыло, имеющее резкий запах. Надо нарезать 100 г и залить 10 литрами воды. Им опрыскивают растения из распылителя.



Дегтярное мыло / Фото Ukr.media

Лук прекрасно помогает бороться с разными вредителями. Следует порезать ее маленькими кусочками, залить 1 литром воды, закрыть крышкой для настаивания на 5-7 часов. Этот раствор будет эффективным и от паутинного клеща.



Лук / Фото "Тыква.инфо"

Древесная зола – хороший метод преодолеть тлю. Потребуется 5 литров воды на стакан вещества. Пусть бродит 12 часов и начинайте опрыскивать.



Древесная зола / Фото Ukr.media

Попробуйте полить растения, склонные к заражению, раствором из ботвы картофеля. Листья надо мелко разорвать, наполнить им ведро на половину и залить кипятком. Пусть бродит сутки, после чего добавьте туда 1 столовую ложку обычного мыла.



Ботва картофеля / Фото Ukr.media

Самый простой метод – это вода. Необходимо включить сильный напор и шлангом поливать сверху по растениям. Вредителей будет вымывать на землю.