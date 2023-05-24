Паутинные клещи будут обходить ваш сад: как бороться с вредителями на малине

Малина очень привлекательна ягода для различных вредителей, в частности для паутинного клеща. Они мешают полноценному развитию ягоды. Как бороться с паутинным клещом на малине – читайте дальше.

Паутинные клещи – мелкие вредители, которые умещаются на листьях растения и высасывают сок. Они также оставляют паутинку на листьях и стеблях. Они повреждают листья, от чего они желтеют и опадают. 24 Канал расскажет бороться с паутинным клещом на малине

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Как уничтожить паутинный клещ на малине

Вот несколько рекомендаций по борьбе с паутинным клещом на малине.

Регулярно проверяйте малиновые кусты на признаки паутинных клещей. Обратите внимание на малиновые листья , на которых могут быть заметны нити паутинки, желтая или буроватая окраска, а также пятна.

Мощная струя воды может быть эффективным средством удаления паутинных клещей из растений. Тщательно промойте листья малины, направляя поток воды на нижнюю и верхнюю стороны листа.

Для борьбы с паутинными клещами можно использовать моющие средства, такие как хозяйственное мыло или сода. Растворите несколько капель мыла или чайную ложку соды в воде и тщательно обработайте растения этим раствором. Затем промойте чистой водой.



Хозяйственное мыло / Фото Эпицентр

Используйте природных врагов . Некоторые полезные насекомые, такие как хищные клопы, божьи коровки и пауки, могут охотиться на паутинных клещей. Создайте условия для этих полезных насекомых в саду, обеспечивая им условия для жизни, например посадкой цветов, которые привлекают их.

Подойдет и раствор из одуванчика. Для его приготовления нужно взять 200-400 грамм измельченного корня или 500 грамм листьев одуванчика. Заливаем все ведром теплой воды и настаиваем 2-3 часа, процеживаем и можно использовать.



Одуванчик / Фото Высокий замок.