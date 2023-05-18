Как бороться с комарами и другими насекомыми: 5 эффективных отпугивающих их средств

Когда на улице становится тепло, активизируются комары и другие насекомые. Если в доме или квартире открыты окна, то они часто залетают внутрь. Как бороться с этим явлением –читайте дальше.

Теплая погода имеет свои недостатки, потому что в дом начинают залетать комары и другие насекомые. Часто садятся на еду или одежду и могут их испортить. Как избавиться от комаров и ему подобных – расскажет 24 Канал.

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Как избавиться от комаров и других насекомых

Сухая гвоздика – отличное средство против насекомых. Надо взять 5 г сухой пряности, залить водой и поставить на огонь. Жидкость кипятим в течение 10-15 минут и размешиваем с ненужным одеколоном. Этим средством можно побрызгать вход перед домом и наружный подоконник, чтобы отпугнуть москитов.



Гвоздика / Фото Советница

Ваниль имеет хороший аромат, который отпугивает комаров и стоит недорого. Для приготовления раствора берём 1 литр холодной воды и пакетик ванили. Смешиваем их, вливаем в пульверизатор и распыляем на себя. Запах – приятный, в то же время отпугивает комаров.



Ваниль / Фото Гастроном

Полынь – горькое растение, растущее везде и прекрасно пугающее насекомых. Комары не любят ее запах, поэтому из полыни можно сделать раствор и смазать им свою кожу. Другой вариант – просто нарвать полынью и разложить по дому.



Полин / Фото Википедия

Установите москитные сетки на окнах. Установите на окна сетки, чтобы насекомые не залетели в помещение, особенно по вечерам, когда они активны.



Москитные сетки / Фото Viknar'off

Эфирные масла – эффективное средство от насекомых. Помогают избавиться от комаров масло чайного дерева, лаванды и эвкалипта. Для этого нужно смешать часть детского крема с несколькими каплями этих масел, покрыть средством кожу и можно не беспокоиться: комары будут обходить вас стороной.



Масло чайного дерева / Фото Essenti