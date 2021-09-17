BookForum 2021 во Львове: самые интересные события 18-19 сентября

17 сентября 2021 , 18:00
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Во Львове продолжается BookForum 2021! Гости из разных уголков Украины приехали на "Форум Издателей", чтобы насладиться культурными событиями, познакомиться с авторами на крупнейшей Ярмарке года. Куда пойти и кого послушать 18 и 19 сентября – узнавайте дальше.

Литературный фестиваль проходит во Львове при поддержке УКФ. Главной темой нынешнего мероприятия является такая: "Игра во взросление: как мы растем независимыми".

Интересно BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, за которыми стоит охотиться

Программа BookForum 2021 на выходные

18 сентября

"Письма из-за решетки": IV Писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля

  • Участники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлия Мусаковская, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Виктория Амелина, Андрей Павлишин, Остап Сливинский, Галина Крук, Александр Михед, Василий Махно, Елена Стяжкина, Татьяна Терен, Владимир Беглов
  • Когда: 10:00 – 11:15
  • Где: Площадь Рынок 

Винница, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы: праздники и будни пограничных литературных крепостей

  • Участники: Юрий Андрухович, Екатерина Калитко, Святослав Померанцев, Евгения Лопата
  • Когда: 11:00 – 11:45
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

10 о 10, попытка канона: Гасько Шиян о "Рекреации" Юрия Андруховича

  • Когда: 11:00 – 11:15
  • Онлайн
Отметим, все онлайн-события можно посмотреть на официальном сайте BookForum.

Новая карта Украины: лучшие мировые практики в исполнении Ukraїner и Агентов изменений

  • Участник: Богдан Логвиненко
  • Когда: 12:00 – 13:15
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Виртуальная броня. Защищена ли молодежь от информационных воздействий

  • Участники: Дмитрий Крапивенко, София Челяк, Вахтанг Кипиани
  • Когда: 12:30 – 13:15
  • Где: РадиоГараж


Вахтанг Кипиани – участник "Форума Издателей" / Фото из фейсбука "Форума Издателей"

(Где)оккупация мозгов

  • Участники: Елена Стяжкина, Евгения Подобна, Игорь Козловский, Анастасия Магазова
  • Когда: 13:00 – 13:45
  • Онлайн

Дискуссия. "Воссоединение или присоединение. Гетманщина – новый этап становления нации"

  • Участники: Александр Алферов, Алексей Сокирко
  • Когда: 14:00 – 14:45
  • Онлайн

Мультикультурность: национальные сообщества и коренные народы Украины

  • Участник: Богдан Логвиненко
  • Когда: 15:30 – 16:15
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Обратите внимание Что искать на Форуме издателей: 7 книжных новинок, которые стоят вашего внимания

Показ фильма "Женщины, играющие в игры" от ООН Женщины и Украинского института

  • Когда: 16:00 – 17:45
  • Где: РадиоГараж

Есей как способ хронописи человека. Разговор с писателем Андреем Бондарем о книге "Лакомства для Медора"

  • Участники: Марьяна Савка, Андрей Бондарь
  • Когда: 16:30 – 17:15
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Разговор с Юркой Издриком и Григорием Семенчуком

  • Участники: Евгения Нестерович, Юрий Издрик, Григорий Семенчук
  • Когда: 17:00 – 17:45
  • Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса


Юрко Издрик выступит на "Форуме Издателей" / Фото из Фейсбука Издрика

Дискуссия "Львов: история иллюзий" (по случаю выхода на украинском языке книги Гжегожа Гаудена "Львов: конец иллюзий. Сказ о ноябрьском погроме 1918 года")

  • Участники: Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, София Дьяк
  • Когда: 17:30 – 18:45
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Презентация издания "пересыльная тюрьма 25 во Львове"

  • Участники: Кристина Рутар, Антон Дробович, Юрий Коденко, Александр Пагиря, Ольга Гончар
  • Когда: 18:00 – 19:15
  • Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"

Юрий Андрухович читает переводы Бруно Шульца

  • Участники: Юрий Андрухович, Евгения Нестерович
  • Когда: 19:00 – 19:45
  • Где: РадиоГараж


Юрей Андрухович выступит на "Форуме Издателей" / Фото из инстаграма Андруховича

Крымский инжир: презентация третьей антологии и поэтическое действо

  • Участник: Алим Алиев
  • Когда: 19:30 – 20:45
  • Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Путешествие к террористам. Презентация книги Екатерины Сергацковой "Прощай, Исламское государство"

  • Участники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова
  • Когда: 19:30 – 20:45
  • Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"

19 сентября

Сладкая жизнь: разговор о дебютном сборнике Романа Малиновского

  • Участники: Юрий Андрухович, Роман Малиновский
  • Когда: 11:00 – 11:45
  • Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Сила женского слова

  • Участники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко
  • Когда: 12:00 – 12:45
  • Онлайн

Дискуссия "ХХ век: борьба за государственность"

  • Участники: Александр Алферов, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кипиани
  • Когда: 12:30 – 13:15
  • Онлайн

Важно Покупаешь одну книгу, а отправляют две: на Форуме издателей будут собирать книги для армии

Культура выбора: как мы выбираем

  • Участники: Андрей Куликов, Юрий Андрухович, Виктория Амелина, Андрей Бондарь
  • Когда: 13:00 – 14:15
  • Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины

Разговор с Арианой Гарвич

  • Участники: Ариана Гарвич, Ирена Карпа
  • Когда: 13:30 – 14:15
  • Онлайн


Ирена Карпа – участница "Форума Издателей" / Фото из Фейсбука"Форума издателей"

Событие с Изабель Вери и Гердой Блисс

  • Участники: Изабель Вери, Герда Блисс, Гаська Шиян
  • Когда: 13:30 – 14:15
  • Онлайн

Разговор с Анной Фрайлих

  • Участники: Анна Фрайлих, Василий Махно
  • Когда: 15:00 – 15:45
  • Онлайн

Потому что есть так: разговор Юрка Прохасько с Тарасом Прохасько

  • Участники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько
  • Когда: 16:00 – 16:45
  • Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

"Радуйся, Женщина!" Концерт-презентация поэтической книги Марьяны Савки с участием трио "Марьяничи"

  • Участник: Марьяна Савка
  • Когда: 18:30 – 20:00
  • Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса

Радио Гараж принимает Радио Ночь: Звуковая инсталляция вживую

  • Участник: Юрий Андрухович
  • Когда: 19:00 – 19:45
  • Где: РадиоГараж
Автор: Христина Кобак