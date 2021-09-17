BookForum 2021 во Львове: самые интересные события 18-19 сентября

18:00

Во Львове продолжается BookForum 2021! Гости из разных уголков Украины приехали на "Форум Издателей", чтобы насладиться культурными событиями, познакомиться с авторами на крупнейшей Ярмарке года. Куда пойти и кого послушать 18 и 19 сентября – узнавайте дальше.