BookForum 2021 во Львове: самые интересные события 18-19 сентября
Источник:24 канал
Во Львове продолжается BookForum 2021! Гости из разных уголков Украины приехали на "Форум Издателей", чтобы насладиться культурными событиями, познакомиться с авторами на крупнейшей Ярмарке года. Куда пойти и кого послушать 18 и 19 сентября – узнавайте дальше.
Литературный фестиваль проходит во Львове при поддержке УКФ. Главной темой нынешнего мероприятия является такая: "Игра во взросление: как мы растем независимыми".
Интересно BookForum во Львове ждет гостей: 28 книг, за которыми стоит охотиться
Программа BookForum 2021 на выходные
18 сентября
"Письма из-за решетки": IV Писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля
- Участники: Мирослав Маринович, Мирослава Барчук, Юлия Мусаковская, Марьяна Савка, Галина Вдовиченко, Виктория Амелина, Андрей Павлишин, Остап Сливинский, Галина Крук, Александр Михед, Василий Махно, Елена Стяжкина, Татьяна Терен, Владимир Беглов
- Когда: 10:00 – 11:15
- Где: Площадь Рынок
Винница, Ивано-Франковск, Харьков, Черновцы: праздники и будни пограничных литературных крепостей
- Участники: Юрий Андрухович, Екатерина Калитко, Святослав Померанцев, Евгения Лопата
- Когда: 11:00 – 11:45
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
10 о 10, попытка канона: Гасько Шиян о "Рекреации" Юрия Андруховича
- Когда: 11:00 – 11:15
- Онлайн
Новая карта Украины: лучшие мировые практики в исполнении Ukraїner и Агентов изменений
- Участник: Богдан Логвиненко
- Когда: 12:00 – 13:15
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
Виртуальная броня. Защищена ли молодежь от информационных воздействий
- Участники: Дмитрий Крапивенко, София Челяк, Вахтанг Кипиани
- Когда: 12:30 – 13:15
- Где: РадиоГараж
Вахтанг Кипиани – участник "Форума Издателей" / Фото из фейсбука "Форума Издателей"
(Где)оккупация мозгов
- Участники: Елена Стяжкина, Евгения Подобна, Игорь Козловский, Анастасия Магазова
- Когда: 13:00 – 13:45
- Онлайн
Дискуссия. "Воссоединение или присоединение. Гетманщина – новый этап становления нации"
- Участники: Александр Алферов, Алексей Сокирко
- Когда: 14:00 – 14:45
- Онлайн
Мультикультурность: национальные сообщества и коренные народы Украины
- Участник: Богдан Логвиненко
- Когда: 15:30 – 16:15
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
Обратите внимание Что искать на Форуме издателей: 7 книжных новинок, которые стоят вашего внимания
Показ фильма "Женщины, играющие в игры" от ООН Женщины и Украинского института
- Когда: 16:00 – 17:45
- Где: РадиоГараж
Есей как способ хронописи человека. Разговор с писателем Андреем Бондарем о книге "Лакомства для Медора"
- Участники: Марьяна Савка, Андрей Бондарь
- Когда: 16:30 – 17:15
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
Разговор с Юркой Издриком и Григорием Семенчуком
- Участники: Евгения Нестерович, Юрий Издрик, Григорий Семенчук
- Когда: 17:00 – 17:45
- Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса
Юрко Издрик выступит на "Форуме Издателей" / Фото из Фейсбука Издрика
Дискуссия "Львов: история иллюзий" (по случаю выхода на украинском языке книги Гжегожа Гаудена "Львов: конец иллюзий. Сказ о ноябрьском погроме 1918 года")
- Участники: Андрей Павлишин, Гжегож Гауден, София Дьяк
- Когда: 17:30 – 18:45
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
Презентация издания "пересыльная тюрьма 25 во Львове"
- Участники: Кристина Рутар, Антон Дробович, Юрий Коденко, Александр Пагиря, Ольга Гончар
- Когда: 18:00 – 19:15
- Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"
Юрий Андрухович читает переводы Бруно Шульца
- Участники: Юрий Андрухович, Евгения Нестерович
- Когда: 19:00 – 19:45
- Где: РадиоГараж
Юрей Андрухович выступит на "Форуме Издателей" / Фото из инстаграма Андруховича
Крымский инжир: презентация третьей антологии и поэтическое действо
- Участник: Алим Алиев
- Когда: 19:30 – 20:45
- Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса
Путешествие к террористам. Презентация книги Екатерины Сергацковой "Прощай, Исламское государство"
- Участники: Ольга Гончар, Катерина Сергацкова
- Когда: 19:30 – 20:45
- Где: Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория террора"
19 сентября
Сладкая жизнь: разговор о дебютном сборнике Романа Малиновского
- Участники: Юрий Андрухович, Роман Малиновский
- Когда: 11:00 – 11:45
- Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса
Сила женского слова
- Участники: Оксана Луцишина, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко
- Когда: 12:00 – 12:45
- Онлайн
Дискуссия "ХХ век: борьба за государственность"
- Участники: Александр Алферов, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кипиани
- Когда: 12:30 – 13:15
- Онлайн
Важно Покупаешь одну книгу, а отправляют две: на Форуме издателей будут собирать книги для армии
Культура выбора: как мы выбираем
- Участники: Андрей Куликов, Юрий Андрухович, Виктория Амелина, Андрей Бондарь
- Когда: 13:00 – 14:15
- Где: Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины
Разговор с Арианой Гарвич
- Участники: Ариана Гарвич, Ирена Карпа
- Когда: 13:30 – 14:15
- Онлайн
Ирена Карпа – участница "Форума Издателей" / Фото из Фейсбука"Форума издателей"
Событие с Изабель Вери и Гердой Блисс
- Участники: Изабель Вери, Герда Блисс, Гаська Шиян
- Когда: 13:30 – 14:15
- Онлайн
Разговор с Анной Фрайлих
- Участники: Анна Фрайлих, Василий Махно
- Когда: 15:00 – 15:45
- Онлайн
Потому что есть так: разговор Юрка Прохасько с Тарасом Прохасько
- Участники: Юрко Прохасько, Тарас Прохасько
- Когда: 16:00 – 16:45
- Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса
"Радуйся, Женщина!" Концерт-презентация поэтической книги Марьяны Савки с участием трио "Марьяничи"
- Участник: Марьяна Савка
- Когда: 18:30 – 20:00
- Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса
Радио Гараж принимает Радио Ночь: Звуковая инсталляция вживую
- Участник: Юрий Андрухович
- Когда: 19:00 – 19:45
- Где: РадиоГараж