Большое новолуние в январе 2024 года: что категорически нельзя делать в этот период

В этом году первая молодая Луна наступит 11 января в 13:57 по киевскому времени. Она будет в Козероге.

Уже известно, что нельзя делать в этот период. Кстати, момент новолуния длится недолго, впрочем, влияние Луны люди могут ощущать несколько дней подряд.

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Что нельзя делать в новолуние

Время, когда на небе не видно Луны, в общем-то не очень стабильное для всех. Поэтому есть ряд рекомендаций, что не стоит делать в этот период. В частности:

вступать в споры, начинать конфликты;

переутомляться (на работе, в спортзале и тому подобное);

переедать;

злоупотреблять алкоголем;

совершать большие покупки;

устраивать праздничные торжества;

подписывать любые договоры, заключать сделки;

скучать и так далее.

Лучше следите за своими эмоциями и чувствами, медитируйте, отдайте долги и настройтесь на позитив.

Краткая справка о новолунии

Принято считать, что новолуние – это момент, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, освещенная на 0%, если смотреть с Земли. Однако это не совсем так. Ведь если бы Луна проходила точно между Землей и Солнцем, то каждый месяц происходило бы солнечное затмение. Месяц обычно проходит чуть выше или ниже Солнца.

Во время этого январского новолуния Луна "разминется" с Солнцем на достаточно большое расстояние – 4,99 градуса.

Это будет самый яркое новолуние, потому что Луна будет освещена на 0,19%. Грубо говоря, она будет представлять собой ультратонкий полумесяц, теряющийся в солнечных бликах.