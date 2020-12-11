Украинская певица Алина Гросу, которая дает концерты не только на Родине, но и в России, показала фантастическое тело в вызывающей фотосессии. Перед камерой звезда появилась в одном только бюстгальтере и маске с ушками зайчика.

На личной странице в инстаграм 25-летняя артистка Алина Гросу опубликовала пикантное фото. На фото она позировала в бюстгальтере с блестками, который подчеркивал пышную грудь. В кадре артистка появилась не в полный рост, однако эффектно продемонстрировала и стройную фигуру, и хрупкую талию.

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Певица решила не отвлекать внимание пользователей от аппетитных форм, поэтому с аксессуаров выбрала только серьги с камнями и лаконичный браслет. Важной деталью образа, которая добавляла эротичности, стала серебряная маска с ушками зайчика, которая хоть и прикрывала лицо звезды, однако позволила показать милую внешность. Алина Гросу позировала с легким макияжем с акцентом на глаза и сияющей помадой.

"Уж лучше было, если бы нам нужно было носить такие маски. Разбавят ленту неожиданными фото", – подписала фото исполнительница.



Алина Гросу в бюстгальтере / Фото Instagram / @alina_grosu



Алина Гросу в бюстгальтере / Фото Instagram / @alina_grosu