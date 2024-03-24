Для самых родных: искренние поздравления в прозе, стихах и картинках с Благовещением

В канун праздника Благовещения хотим пожелать вам, дорогие читатели, только хороших новостей, мира и спокойствия в семье, благополучия и достатка. Никогда не теряйте веру в лучшее и помните, что свет всегда побеждает тьму.

Поздравить родных людей вы можете стихами, прозой и картинками, которые подготовил LifeStyle 24. Сохраняйте нашу невероятную подборку.

Красиво По случаю светлого праздника Благовещения: подборка волшебных поздравлений в картинках

Поздравления с Благовещением в стихах и картинках

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

Поздравляем с Благовещением / Фото Telegraf

***

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості в житті бажаю.

Нехай сьогодні до вас ангел прийде

І благу вам звістку принесе.

Нехай гармонією світ вас зустрічає,

Нехай для вас в небі сонце сяє.

І прибуде нехай знов і знов

З вами віра, надія, любов!

***

Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!

Поздравляем с Благовещением / Фото "Топ поздравления"

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла та образи

Хай Господь захистить.

Поздравления с Благовещением в прозе и картинках

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения. Пусть хранит вас Богородица под покровом своим, и каждый час будет наполнен добрыми вестями!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Поздравляем с Благовещением / Фото "Топ поздравления"

Вау Мира и спокойствия всем: самые светлые картинки-поздравления с Благовещением

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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит удовольствие, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

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Сегодня, в светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью стороной!

Поздравляем с Благовещением / Фото "Открытки"

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В этот день на Землю спустилась добрая весть, которая подарила всему миру надежду и радость. Поздравляю с Благовещением и от души желаю всего доброго и светлого в жизни, а самое главное – здоровья, мира, счастья, радости и любви. И пусть каждый день приносит тебе только хорошие вести.