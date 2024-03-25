Лучше этого придерживаться: основные запреты на праздник Благовещения

В этом году праздник Благовещения верующие отмечают 25 марта. Согласно Евангелию от Луки, в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что она избрана родить сына, по имени Иисус, который будет Сыном Божьим.

Оказывается, что по случаю этого церковного праздника есть немало запретов. Основное ограничение касается воздержания от работы на огороде. Вместо этого рекомендуется дать земле восстановиться и найти время для личного отдыха. Подробнее об основных запретах на Благовещение – смотрите в материале Lifestyle24.

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Что нельзя делать в Благовещение