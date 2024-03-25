Лучше этого придерживаться: основные запреты на праздник Благовещения
25 марта 2024, 07:30Читати новину українською
В этом году праздник Благовещения верующие отмечают 25 марта. Согласно Евангелию от Луки, в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что она избрана родить сына, по имени Иисус, который будет Сыном Божьим.
Оказывается, что по случаю этого церковного праздника есть немало запретов. Основное ограничение касается воздержания от работы на огороде. Вместо этого рекомендуется дать земле восстановиться и найти время для личного отдыха. Подробнее об основных запретах на Благовещение – смотрите в материале Lifestyle24.
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Что нельзя делать в Благовещение
- Запрещается заниматься физическим трудом, домашней работой, шитьем, вязанием и вышиванием.
- Также нельзя носить новую одежду и ходить в гости, поскольку считается, что праздник следует проводить в семейном кругу.
- К тому же в Благовещение не советуют стричь волосы или делать экстравагантные укладки.
- По случаю церковного праздника рекомендуется воздержаться от крика, ругани, ссор.
- Кроме того, важно помнить, что Благовещение приходится на время Великого поста, который требует соблюдения таких ограничений, как воздержание от пищи животного происхождения. В то же время можно употреблять рыбу и морепродукты.