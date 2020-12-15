Популярная британская модель Деми Роуз не устает будоражить воображение поклонников эротическими фотографиями. Звезда показала новое фото, где позирует в откровенном черно-белом купальнике.

Многомиллионная аудитория Деми Роуз каждый раз ожидает новых горячих фотографий от модели. Звезда делится ими на личной странице в инстаграме. Она показала очередное фото, где позирует в оригинальном купальнике.

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Известная британская модель обожает путешествовать. Много ее жарких фотографий были сделаны на Мальдивах и Ибице. На этот раз Деми Роуз отправилась в Восточную Африку, а именно – Танзанию. После путешествия по паркам звезда решила отдохнуть и сфотографироваться.

Деми Роуз позировала возле бассейна, нежась на теплом солнышке. Модель надела откровенный черно-белый купальник с шахматным принтом и очень глубоким декольте, который обнажил пышную грудь звезды. Тонкие бретели едва прикрыли интимные зоны сексуальной британки. Нельзя обойти вниманием и аппетитные бедра Деми Роуз и ее стройные ножки.

Сексуальная модель дополнила пикантный образ черно-белыми солнцезащитными очками оригинальной формы и светлой стильной шляпкой.



Деми Роуз / Instagram / @demirose