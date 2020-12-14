Украинская модель с мировым именем Алла Костромичева продемонстрировала новый дерзкий образ в бархатном наряде. Звезда взбудоражила сеть безупречной фигурой и стройными ножками.

Новой фотографией модель поделилась в своем блоге в инстаграме. Судья популярного шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева каждый раз покоряет сеть кадрами в безупречных и соблазнительных образах.

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Алла Костромичева позировала на красном фоне. Скорее всего, это было закулисье очередных съемок модели, которая постоянно находится в рабочем режиме. Звезда предстала перед камерой в сером боди с блестками на груди и бархатном платье со шлейфом. Элегантный наряд подчеркнул безупречную фигуру модели.

Аутфит Аллы Кострмичевой дополняли серебристые высокие ботфорты на каблуках. Образ удачно сочетался с черным маникюром и блестящими серьгами-подвесками.

Модель кардинально сменила имидж, примерив парик с белокурыми короткими волосами. На лице звезда сделала смелый макияж, накрасив веки ярко-зелеными тенями. Губы Алла подчеркнула нюдовой помадой.



Алла Костромичева / Instagram / @alla