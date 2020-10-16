Знаменитые супруги Меган Маркл и принц Гарри станут героями нового выпуска 100 Talks журнала TIME. Пара примет участие в беседе по совершенствованию цифрового мира. По этому случаю они устроили совместную съемку, эффектное фото с которой уже появилось в сети.

В апреле этого года престижное издание Time запустило серию виртуальных разговоров 100 Talks с самыми известными лидерами современности. Так, к проекту уже присоединились Анджелина Джоли, Элтон Джон, Далай-лама и другие знаменитые деятели. Героями нового выпуска стали Меган Маркл и принц Гарри.

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Супруги будут вести беседу об усовершенствовании цифрового мира со специальными гостями. Они расскажут о создании интернет-сообществ. К слову, тему и гостей для 100 Talks герцоги выбирали самостоятельно.

Отметим, Меган Маркл и принц Гарри были признаны самыми влиятельными людьми 2018 года, а в прошлом году попали на 25 строчку рейтинга Time, как самые влиятельные личности в сети. Выпуск выйдет уже 20 октября, а по случаю нового сотрудничества супруги устроили съемку, первое фото с которой уже обнародовали.

Новое фото Меган Маркл и принца Гарри

Для фотосессии пара выбрала сдержанные образы в деловом стиле. На черно-белой фотографии Меган Маркл изображена в классическом пиджаке по фигуре с укороченными рукавами и приталенных брюках. Она надела светлую блузку без декольте и позаботилась о своем безупречном виде. Длинные волосы она уложила в голливудские локоны и не забыла о легком макияже.

Принц Гарри выбрал классический костюм и белую рубашку. Он устроился на стуле рядом с женой и улыбался на камеру, устремив взгляд в объектив. Меган Маркл не скрывала эмоций перед камерой и искренне смеялась, позируя в профиль.

Добавим, что в прошлом месяце Меган Маркл и принц Гарри сделали свой первый совместный выход в телеэфир после отречения от королевских полномочий и переезда в Калифорнию. На экранах они появились в эфире телеканала ABC в рамках мероприятия журнала Time "Сто самых влиятельных людей на планете". Впоследствии супруги дали редкое интервью о сыне Арчи и проявлениях расизма в Великобритании.