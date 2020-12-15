Светская львица Ким Кардашян в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротической фотографией. Она предстала перед камерой в обтягивающих нарядах и похвасталась своими пышными формами.

Представительница звездного телесемейства Кардашян-Дженнер опубликовала на личной странице в инстаграме пикантную фотографию. Она поразила безупречным внешним видом 193-миллионную аудиторию пользователей сети, которые следят за ее аккаунтом.

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Ким Кардашян является одной из самых сексуальных женщин в мировом шоу-бизнесе. Она является примером успешной бизнесвумен, красивой женщины и заботливой матери. Знаменитость никогда не забывает о себе и всегда думает о том, чтобы в кадре выглядеть безупречно.

Так, на последнем снимке, который Ким распространила в своем профиле, она позирует в соблазнительном белье. Звезда надела бежевый бюстгальтер, который хорошо подчеркнул ее большую грудь, а также трусики в тон, которые акцентировали внимание на стройной талии и пышных бедрах Ким. Волосы Кардашян уложила в локоны, которые ниспадали назад и на плечи. Любимица миллионов сделала безупречный фирменный макияж: на веки она нанесла тени в коричневых оттенках, губы накрасила матовой помадой нюдового цвета и завершила мейкап идеальным контурингом лица.

В общем образ Ким Кардашян получился очень сексуальным и обольстительным и уже успел вызвать изрядный ажиотаж в сети.



Ким Кардашян похвасталась пышными формами / Instagram / @kimkardashian